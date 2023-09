TODO SE ESTÁ MOVIENDO

Mover es dejar un lugar y pasar a ocupar otro, pero mover es también agitarse. Yo me muevo cuando me traslado de la sala a la recámara pero si entonces me pongo a bailar un mambo entonces puedo decir que me puse a mover el bote, porque bote es uno de los muchos sinónimos que tiene la palabra trasero.

Ciertos argumentos son tan absurdos que cuando me los exponen me mueven a risa. Yo tenía una tía a la que le decían "la líder" porque cuando caminaba "movía las masas…" ya usted se imaginará cómo estaba.

Hablando de líderes podemos citar al movimiento obrero y el tema también nos hace recordar a don Fidel Velázquez, líder casi eterno de la Confederación de Trabajadores de México, que decía que el "que se mueve no sale en la foto", una forma metafórica de decir que, para alcanzar un buen puesto en política, había que esperar el momento oportuno y no querer sobresalir antes de tiempo.

Por cierto, si me van a tomar una foto y en el momento de mover el disparador me muevo, entonces la foto saldrá movida, es decir, borrosa, pero una movida también puede ser una acción ilegal clandestina o una amante oculta, y el que tiene una movida de éstas andará como si caminara en arenas movedizas porque si lo descubre la esposa, puede hundirlo muy feamente.

Una movida es también un lance en el ajedrez y hay que recordar siempre que la fe mueve montañas y que a Galileo Galilei dicen que le costó la vida afirmar tercamente sobre la Tierra: "…y sin embargo se mueve", frase que, en realidad, Galileo jamás dijo.

Hay muchas cosas móviles como el teléfono celular, que en algunas partes lo llaman así, teléfono móvil. Está también el automóvil, el Papamóvil y el móvil del crimen que fue el que "movió" al asesino para "darle chicharrón" a su víctima.

La palabra mueble se refiere a algo que puede moverse con cierta facilidad. Curiosamente, por lo general, los muebles de una casa -el comedor, la sala o la recámara- están fijos, pero en algunas partes, por ejemplo en el noreste de México, se le llama mueble al vehículo, lo cual me parece muy correcto porque un auto es mucho más movible que un sofá o una cama.

Y termino con la primera parte de un soneto muy religioso y conocido pero que no se sabe con seguridad quien lo escribió: No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte…

Qué fuerte.

ME PREGUNTA Diego Escudero: Dicen que las palabras tuiter y tuitear ya están en el Diccionario de las Real Academia Española. ¿Es cierto?

LE RESPONDO: La palabra Tuiter no está, ya que es una marca registrada que se escribe Twitter. Tuitear, tuit, tuitero y otras palabras relacionadas con el uso de esta red social sí están ya incluidas en el diccionario. Pero ahora ya un señor con mucho dinero compró a Twitter y le cambió el nombre a X -muy equis el nombre- así que no sé si la gente seguirá usando esas palabras como "tuitear".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo José Ortega y Gasset: "No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa: nadie debe obtener beneficio de la ignorancia de otra persona".