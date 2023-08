las palabras tienen la palabra

A VECES SE PUEDE CONFUNDIR

Ya sabe usted que nunca está de más hacer algunas aclaraciones del lenguaje para luego evitar confusiones. Empiezo con una expresión que probablemente usted, mi querido lector, ya ha escuchado anteriormente y es: "en aras de". ¿Qué significa? Pues ara es un altar en donde se celebran ritos religiosos, como, por ejemplo, los sacrificios. Cuando se utiliza mal la frase es cuando le damos el significado de "a fin de que", porque en realidad la expresión alude a un sacrificio que se hace "en favor de" algo. Por ejemplo, si le digo a mi hijo: "te compré este cuaderno en aras de que te pongas a hacer la tarea", la frase estará bien aplicada solamente si el hecho de comprar el cuaderno resultó ser un sacrificio para mí. Igualmente, cabe aclarar que tampoco significa "a causa de", como muchos lo utilizan mal y que es una locución invariable, o sea que aras siempre va en plural y con la preposición de.

Existe mucha competencia en nuestro mundo… ¿y qué es la competencia? En uno de sus significados, es una disputa, una contienda que puede ser de carácter deportivo, por ejemplo. Cuando una persona tiene la capacidad de contender, o sea de competir, se dice que es competitivo. Probablemente, como yo, usted ha visto casos en los que escriben erróneamente competivo; estamos de acuerdo en que el lenguaje tiende a simplificarse, pero tampoco es para tanto. Lo correcto, le aclaro, es "competitivo" y la capacidad de competir es la competitividad -con doble titi- y no debe usarse competividad porque es un error.

En algún medio de comunicación me encontré con una palabra que yo no había visto antes y que ahora se la comparto: sabanización. Al principio yo pensé que se referían a algunas sábanas para ponerle a la cama, pero ¡nada que ver! Sabanización es un neologismo, o sea que es una palabra nueva, que apenas va naciendo y que empieza a propagarse por el lenguaje, así que no la encontrará en los diccionarios. ¿Y qué quiere decir sabanización? Con la tendencia actual a tener una conciencia ecológica más amplia, se le pone más atención al bienestar de las zonas boscosas. Cuando un bosque se degrada o se daña, los árboles empiezan a desaparecer y en esos lugares se forman grandes claros, es decir, pedazos de bosque que se quedan pelones y que se llenan de hierba y arbustos en lugar de los árboles que debería haber. A ese efecto se le llama sabanización, porque esas áreas con hierba se parecen más a una sabana que a un bosque.

Muchas son las aclaraciones que podemos hacer del lenguaje y pronto seguiré compartiéndole muchas más, pero por hoy el espacio se ha terminado y sólo me resta darle a usted mi despedida. Hasta luego.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Julio Cárdenas: "¿Es correcto referirse a una 'albañila', si es una mujer que se dedica a hacer trabajos de albañilería?"

LE RESPONDO: Claro, es correcto usar "albañila". No le veo ningún problema. La Real Academia Española no incluye "albañila" en su diccionario, pero establece que no es un error utilizarla.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Para poder saber algo, es necesario saber lo opuesto.