Las palabras tienen la palabra

CUANDO LOS PARIENTES PAREN

En una imprenta me dijeron que les hacía falta una mano de papel. ¿Cómo que una mano de papel? De inmediato me imaginé una mano hecha de papel, obviamente. Pero no, porque resulta que la mano de papel es una medida.

Me puse a investigar y encontré que una mano de papel es igual a la vigésima parte de una resma. Luego encontré que una mano es igual a 20 cuadernillos.

Esta información no me sirvió de mucho, porque aún no sabía cuánto papel es un cuadernillo, así que, otra vez a investigar y al fin pude saber que un cuadernillo consta de cinco pliegos. ¿Pero cuánto es un pliego? me pregunté ansiando llegar al fin del caminito. Y ya había llegado porque un pliego si lo conozco y sé que es una pieza rectangular de papel, lo que llamaríamos "una hoja extendida" completa, como sale de la fábrica, pero todavía me quedó la sensación de haber obtenido una respuesta ambigua porque un pliego puede ser de muy diversos tamaños. O sea que, en cada caso habría que aclarar a qué tamaño de pliego nos estamos refiriendo.

Lo interesante aquí, en realidad, es notar cómo el buscar acerca de las palabras, todo se va encadenando por caminos insospechados.

Cuando estamos aprendiendo inglés, nos sorprende que la palabra parents no quiera decir parientes sino padres, aunque de todas maneras entendemos que los padres de uno son más parientes que cualquier otro pariente.

Esto que digo resulta más evidente que nunca si reflexionamos un poco y entendemos que un "pariente" es el que pare del verbo "tener hijos" o "tener condescendencia" como decía aquella barbárica señora que aseguraba "mi marido y yo queremos tener condescendencia…" en lugar de decir que su marido y ella querían tener descendencia, o sea prole, chamacos, hijos para que mejor me entienda.

Efectivamente el pariente es el -o la- que está pariendo. Entonces la palabra pariente es el participio activo del verbo parir y parir es como partir o partir(se). No es difícil encadenar con ésta la idea de que la mamá al tener un parto se parte, o digamos que hay una parte de ella que se separa para convertirse en un ser humano que en ese momento empieza a dejar de depender de ella.

La palabra pariente está por lo tanto emparentada con los padres y con otros vocablos de la misma familia léxica como parentesco, emparentar, la parentela e inclusive el puerperio que es el período que transcurre desde que la mujer pare hasta que vuelve al estado ordinario anterior a la gestación.

Y si le suena un poco extraño eso de que "la mujer pare" no hay razón para dudar ni preocuparse. El verbo parir se conjuga igual que partir. Si se dice yo parto, tú partes, él o ella parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos o ellas parten, también debe decirse yo paro, tú pares, él o ella paren, nosotros parimos, vosotros parís, ellos o ellas paren.

Y aquí le paro, que ha llegado el momento de decir: "Ahora parto sin dolor" y me despido de usted.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Elisa Gómez: "¿Qué significa la palabra 'escueto'?"

LE RESPONDO: Escueto es algo que no tiene adornos, algo descubierto, despejado.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA ¿Por qué conformarte con ser luciérnaga, pudiendo ser estrella?