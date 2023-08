las palabras tienen la palabra

A JESUSA LE QUITARON LA BOLSA

Dice mi compadre: "Ando que no me calienta ni el sol. Como quien dice, estoy que me lleva el tren". Por eso, pero ¿cuál es la bronca si se puede saber? "Pues casi nada. Que de aquel asunto de los terrenos que compré, ya se descubrió todo el pastel. Y es que el asunto traía cola, compadre y a mí me quisieron dorar la píldora, me querían dar atole con el dedo, nada más que yo le dije al tipo: ¡mangos! No, pues 'pa' pronto fue y rajó leña y ahora a mí me quieren hacer cargar con el muertito".

Y siguió: "Yo le dije al tipo: Mira, a mí no me quieras salir con que a Chuchita la bolsearon. Pinta tu raya y vamos a ver de a cómo nos toca. Porque a mí me haces lo que el aire a Juárez, dijo el fulano. Y cuando quieras nos damos un tiro. Total debo no niego, pago no tengo. Me puse chinito de coraje, compadre, porque no se vale, después de que ahí estuve quemándome las pestañas para sacar todo a la luz, porque dije: al cabo que aclarando amanece y cada quien sabe donde le aprieta el zapato".

Este es un diálogo en el que hay como unos veinte dichos que son expresiones en sentido figurado y que no se aplican literalmente, sino que se usan frecuentemente para darle más énfasis a la plática.

Si dices que "se descubrió todo el pastel" o "estoy que me lleva el tren", por supuesto que no hay ningún pastel ni algún tren, es una manera de decir que ando desesperado y que se divulgaron los detalles del problema que me aqueja.

Algunas expresiones son tan obvias que hasta parece infantil explicarlas. Que un asunto "traiga cola", sencillamente significa que trajo más complicaciones posteriores de las que podrían haberse esperado.

Cuando alguien te quiere engañar y hacerte caer en una trampa utilizando argumentos demasiado simples, es muy probable que digas que te quisieron "dorar la píldora" o "darte atole con el dedo," como al bebé que está llorando porque tiene hambre y la mamá le da un poquito de atole con el dedo para que chupe y se calme mientras el biberón o la papilla está lista.

"Rajar leña" es ir con el chisme, y "cargar con el muertito" es que te hacen responsable de algo que no te corresponde o te echan la culpa de algo que no hiciste, mientras que "darse un tiro" es como aceptar el reto para pelear cuerpo a cuerpo.

"Debo no niego, pago no tengo" es una expresión que dice con todo cinismo el que admite que tiene una deuda pero advierte que no tiene recursos para pagarla y "quemarse las pestañas" es trabajar arduamente para sacar adelante un determinado proyecto o una difícil tarea.

Sabemos que a las mujeres llamadas Jesusa -que no hay tantas- les dicen Chuchas, y si de cariño le ponen un diminutivo, entonces se convierte en Chuchita, y si te dicen que a ella la bolsearon, lo que quiere decir es que le sacaron algo de la bolsa o que simplemente se la robaron -la bolsa, no a Jesusa-. Total que la expresión "no me salgas con que a Chuchita la bolsearon" es una forma de decir que no me salgas con cuentos o mentiras para distraer la atención de algo importante, como, por ejemplo, que no traes el dinero para pagarme lo que me debes.

Estos son algunos de los "dichos"… que son dichos -¡vaya!- con frecuencia en nuestro lenguaje cotidiano.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Israel López: ¿Existe la palabra busguear?

LE RESPONDO: En el Diccionario de la Academia no está. Es un modismo que se aplica como la acción del que come mucho de todo, porque todo se le antoja.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Debes ser más sabio que los demás, pero no lo digas.