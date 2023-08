Las palabras tienen la palabra

Uno de los aspectos más difíciles del idioma español es la conjugación de los verbos, eso es un hecho.

A los que nacimos hispanoparlantes se nos hace muy natural conjugar los verbos que son de uso cotidiano, pero aún así, hay algunos de esos verbos que nos presentan serias dificultades y nos provocan frecuentes confusiones.

Por ejemplo, digamos de un conductor, sea de un vehículo o de un programa de televisión, es probable que se atore en el pasado… o sea, que tengan problemas al usar el verbo conducir en tiempo pretérito, porque en lugar de decir “yo conduje”, es probable que digan “yo conducí”, o que digan “yo conduje y tú conduciste”, pero lo correcto es “yo conduje y tú condujiste”. Problemas parecidos van a tener con verbos como traducir o seducir.

Cuando usted camina, ¿lo hace erguido? Bueno pues la palabra erguido es participio pasivo del verbo erguir y ese verbo también “tiene sus bemoles”. Estábamos con el verbo erguir y si yo estoy agachado y luego me enderezo, usando el verbo erguir, ¿cómo debo decir? ¿Yo me ergo? No, para nada. Lo correcto es “yo me yergo” pero según el Diccionario de la Lengua Española también es correcto decir “yo me irgo”. ¿No le suena? Pues a mí tampoco pero así lo dice la Academia.

En tiempo pretérito, el verbo erguir es “yo me erguí, tú te erguiste, él se irguió, nosotros nos erguimos, etc.” y así hasta que terminan todos bien derechitos.

Cuando mi abuela hacía pollo deshuesado le quedaba riquísimo, pero lo más espectacular era deshuesar al plumífero amigo y dejar la pura carnita para que nos la comiéramos sin molestias ni peligros de que se nos fuera a atragantar un hueso en el gaznate con resultados desastrosos. Pues resulta que el verbo deshuesar presenta también ciertas dificultades al conjugarlo.

Debo aclarar que los problemas no son tanto con el verbo “deshuesar” sino con “desosar”, que significa lo mismo pero no se conjuga igual, aunque el presente es igual: yo deshueso, tú deshuesas, él deshuesa, etc. el participio es desosado en lugar de deshuesado y el futuro es desosaré, desosarás, desosará, en lugar de deshuesaré, deshuesarás, deshuesará. Nada más que no vaya a decir “yo desoso” porque lo correcto es: “yo deshueso”. Pero bueno, ya estuvo suave de huesos. Vamos a dejarlos en paz.

Antes de que se me olvide, le aclaro la frase que usé anteriormente sobre que algo “tiene sus bemoles” cuando se quiere decir que “tiene sus dificultades”. Lo que pasa es que el bemol es una nota musical de un semitono más debajo de su sonido natural. Eso, según entiendo de la música —que no entiendo nada— es algo un poco más difícil de tocar y por eso, cuando algo es difícil, se compara con esa nota.

Otros verbos que le dejo de tarea para que investigue su conjugación son predecir, discernir, colegir y envarar. Se va a entretener con ellos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected]

Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Carlos Arreguín: ¿Qué significa y cómo se aplica la palabra adoc?

LE RESPONDO: La expresión latina es ad hoc (dos palabras) y significa “a esto” o “para esto”. Cuando alguien hace algo apropiado, se dice que hizo algo ad hoc, algo que está en su justo lugar. De la expresión ad hoc se deriva el verbo adecuar.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si no crees en el amor a primera vista, deja le paso otra vez.