Ya hemos platicado aquí sobre los prefijos, esos pedacitos de palabra que se llaman afijos porque se le pegan a otras palabras. Como le digo, unos de estos afijos son los prefijos, los que se ponen antes de la palabra "base" a la que están modificando. Uno de los prefijos que requiere una atención especial es el de "ex"… de hecho, es una de las preguntas que más me hacen: "Oiga, es que ya me separé de mi pareja, entonces ¿es mi expareja o mi ex pareja? ¿Va junto o separado?

Le voy a ser sincero al decirle que hasta la Real Academia Española ha caído en contradicciones sobre esto… Antes decía que debía ir junto y luego separado, y acá estamos todos "jalándonos las greñas" en la confusión absoluta. Trataré de aclararlo lo más sencillo posible. El prefijo ex tiene varios significados, uno de ellos es el de "fuera" o "más allá" y en ese caso no se deben separar las palabras. Ejemplos serían: excomunión, extender, exacerbar, etc.

Otro significado de este prefijo "ex" indica que la persona ha dejado de ser algo. Como la Academia lo considera un prefijo autónomo, dice que va a separado del sustantivo o adjetivo que le sigue. Así, tenemos los ejemplos de: ex marido, ex presidente, etc. En el caso de cuando se refiere a una persona que ya no es nuestra pareja, incluso se le puede quitar el sustantivo y dejarlo así: "Mi ex y yo, desde que nos separamos, no nos podemos ver", que, por cierto, es invariable en plural, así que se escribe igual: "mi ex" que "mis ex".

Así que, al usar el "ex", hay que prestar atención al significado que le estamos dando, para no caer en errores y separarlo o unirlo cuando es debido. Pero si el afijo se pone después de la palabra que modifica, entonces estamos hablando de un sufijo. ¿Cómo cuáles? Pues hay de varios "sabores", de varios tipos, pues. Hay sufijos que convierten una cosa en una acción y se llaman "verbalizantes", como al "chisme" le agregamos el sufijo de "ar" y ya formamos el verbo "chismear", que algunos lo toman como su deporte favorito. Otros sufijos convierten cosas en adjetivos, como la "música" que la convertimos en el adjetivo "musical" agregándole la 'l' al final.

Ahora que también puede ser al revés, o sea, que un sufijo forme una cosa desde un verbo. A la acción de "crecer" le agregamos -miento y ya tenemos el "crecimiento"; a "reunir" le ponemos el sufijo "-ión" y listo, ya tenemos una "reunión"… De este tipo hay muchos sufijos que se pueden usar, pero si queremos transformar un adjetivo en un adverbio, usamos entonces el famoso sufijo -mente. Ya sabe usted que el adverbio indica cómo se hace la acción del verbo, así que el adjetivo "suave" lo transformamos en "suavemente", lo "rápido" a "rápidamente", y así sucesiva…mente.

Espero que no haya "fijón" con tanto afijo que le he compartido hoy porque no es mi afán revolverlo sino todo lo contrario. Lo importante es que entendamos el uso que le damos a las palabras y que podemos moldearlas a lo que necesitamos para comunicar con precisión.

¡Esa es la magia de la palabra!

ME PREGUNTA Mary Cienfuegos: "Mi sobrino dijo la palabra 'galaxico' y yo lo corregí diciéndole que es 'galáctico', pero luego me quedé pensando si no es válida la palabra. ¿Me puede sacar de la duda?

LE RESPONDO: Lo que se refiere a la galaxia es lo galáctico o galáctica, que son las formas comunes. La forma "galáxico" no está aceptada y se usa muy poco pero tampoco es considerada como un error, ya que es la forma en que se forman palabras similares, por ejemplo: de "dislexia" usamos "disléxico", no "disléctico".

