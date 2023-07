SI ES DE DOS, ES BI

Ya hemos platicado usted y yo en este espacio acerca de los prefijos y de cómo, al usarlos, agrupan a las palabras en ciertos significados relacionados entre sí. Antes de que otra cosa suceda, déjeme le recuerdo que los prefijos se unen a la palabra sin utilizar un guion, a menos de que, en vez de ser una palabra, se trate de alguna sigla. Por ejemplo: subterráneo, antivirus, preescolar… todos van sin guion, pero si usted tiene que poner anti-ONU, ahí sí póngale por favor el guion porque de otra manera estará mal escrito.

Bueno, estábamos con los prefijos y uno de ellos es bi-… ¿ya sabe usted por qué? Seguramente sí, porque procede del latín bis que significa "dos veces", "dos" o "duplicación". Así, por ejemplo, tenemos que una persona que es bisexual es una que se inclina sexualmente hacia individuos de uno y otro sexo, de cualquiera de los dos que hay, aunque ahora dicen que existen otros más… y en esos temas no me meto mucho porque no los comprendo muy bien.

Del prefijo bi- también sale la bicicleta porque tiene dos ruedas, el bicéfalo que tiene dos cabezas y bienal, que es aquello que ocurre cada dos años. Algunos de mis artículos, que usted me hace el amable favor de leer, en algunos medios son publicados bihebdomadariamente… "¡Ándele, pues salud!" Dirá alguno de mis lectores y yo le digo: ¡espere! Permítame explicarle -antes de que se arrepienta de leerme- que hebdomadariamente significa semanalmente, así que bihebdomadariamente quiere decir "dos veces por semana". Ya, así se queda más tranquilo.

Si vamos por cierto camino que no conocemos y llegamos a una bifurcación, ¿qué camino debemos tomar? Pues no sabría decirle, pero lo que sí sé es que una bifurcación es donde se divide algo en dos: un camino, un río, una rama… eso sí, tienen que ser dos partes y nada más, porque si llegamos a un lugar donde hay más de dos caminos posibles, entonces ya no es bifurcación, si acaso será una encrucijada o si está de forma lineal, será una intersección.

En el dado caso -bueno fuera-de que a usted le ofrecieran un billón de pesos o un billón de dólares, ¿cuál de las dos opciones escogería? Yo creo que el billón de pesos, al menos si quiere usted recibir una cantidad mayor, porque seguramente ya sabe que un billón, en español, es un millón de millones, -podríamos decir que es "dos veces millón"-, es decir, un uno con doce ceros. En Estados Unidos, en cambio, un billón -one billon en inglés- es un uno con nueve ceros, o sea que es una cantidad menor, algo así como 19 mil millones de pesos nada más… al tipo de cambio de hoy, por supuesto.

Hablando de "los dineros", si quisiera usted saber si en el futuro va a tener riquezas y si se va a ganar la lotería, puede ir con un bidente… ¿o con un vidente? Mire, yo le recomiendo que vaya mejor con el vidente, que es el que -se supone- ve el porvenir, palabra que proviene del latín videntis. De otra manera, si va usted con el bidente, probablemente se encuentre con alguien que nada más tenga dos dientes y que no sepa nada del futuro, porque eso significa: bi = dos y dentis = diente.

Los romanos se referían como bidente a la oveja de "dos años y dos dientes", la cual sacrificaban en un lugar donde había caído un rayo… ya sabe usted como eran los romanos, con sus costumbres. ¡Ah! También, ¿se acuerda usted del tridente de Poseidón? Esa arma en forma de lanza con tres dientes… bueno, el bidente es igual, pero con dos dientes nada más.

Y como ya se me termina el espacio, me despido recordando aquel compadre que tengo que dicen que es bípedo, pero no porque tenga dos pies -bi- es "dos" y pedis es pie-, sino porque es tan borracho que es capaz de estar tomando en dos fiestas en la misma noche.

¿Cómo lo hace? No tengo la menor idea.

ME PREGUNTA Gaby Castillo, "Si tengo una casa que doy en renta, ¿la arrendo o la arriendo? ¿Cómo se dice?

LE RESPONDO: Lo correcto es "yo arriendo", porque el verbo "arrendar" se conjuga como "acertar", por lo que decimos "yo acierto" y no "yo acerto".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si todos los derechos son reservados, entonces los zurdos deben ser muy habladores.