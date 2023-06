EL FOLCLORE Y OTRAS PALABRAS

A veces lo escribimos con 'c' y otras con 'k'. Me estoy refiriendo al folclor o folkflore, que es como se escribe originalmente en inglés, aunque en nuestro idioma debe escribirse con 'c'. En realidad, al castellanizarla, también le deberíamos quitar la 'e' final que generalmente no pronunciamos.

La definición en sí no es tan difícil. Sencillamente el folclore es el conjunto de creencias, costumbres y tradiciones de un pueblo. Las raíces inglesas de la palabra son folk, un vocablo que no nos es del todo desconocido pues se refiere al pueblo. Es muy popular la folk music y las folk songs que son canciones que compone y canta el pueblo.

Si de folk nos vamos para atrás, encontramos su origen en la palabra volk, que es la misma pero en alemán y ahí de inmediato nos encontramos con el Volkswagen que se llama así porque se supone que es "el carro del pueblo". Eso es lo que significa la palabra volks-wagen en alemán.

Veamos ahora el jinete, el que "va cabalgando por la lejana montaña y que vaga solito en el mundo…", según lo dice cantando José Alfredo. Jinete es todo aquel que cabalga, el que monta a caballo, aunque se supone que para ser jinete hay que ser diestro en el arte de montar. Ahora jinete es todo aquel que monta o que sabe montar, pero originalmente el jinete era uno que tenía cierto estilo especial para hacerlo. ¿Cómo está eso? Déjeme explicárselo.

En la Edad Media, en el norte del continente africano existía la tribu de los bereberes que eran excelentes criadores de caballos y expertos en equitación. Bereberes, por cierto, se les llamaba a los originarios de cierta región africana llamada Berbería.

Pues resulta que los caballos que criaban en esta tribu eran los más veloces y además tenían una gran inteligencia para maniobras de guerra y por lo tanto, eran factor importante para vencer en una batalla.

Estos individuos -los bereberes- también eran llamados los zeneti porque formaban parte de la comunidad de Zeneta, donde tenían su particular manera de montar, el estilo zeneti que era usando estribos cortos, llevando las piernas dobladas como lo hacen ahora los jockeys profesionales.

Con el tiempo, montar "a la zineta", se convirtió primero en montar "a la jineta" y de ahí a la palabra jinete hay sólo un paso que pronto se dio cuando se les empezó a llamar así a los soldados marroquíes que tenían ese estilo de montar.

Después la palabra pasó a designar como jinete a un experto caballista y finalmente llegó al concepto actual en que se le llama así a cualquiera que "vaya cabalgando, aunque vague solito en el mundo y aunque vaya buscando la muerte…" sin importar el estilo o los conocimientos que tenga.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Astrit Vega: ¿Qué significa la palabra "índole" y cuándo debo o puedo usarla?

LE RESPONDO: Índole significa naturaleza, condición o tipo. Por ejemplo: "En este escrito encontrarás palabras de cualquiera índole" O sea, de cualquier tipo, de cualquier condición.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Algunos nos preguntan el secreto de nuestro largo matrimonio. "Bueno, es que nos damos tiempo para ir a cenar a un restaurante elegante dos veces por semana, a la luz de las velas, con música romántica y baile. Ella va los viernes y yo los sábados".