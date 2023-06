¡CÓMO SERÁS CONTRECHO!

Cada pueblo o región tiene su particular manera de hablar y eso hace que se vaya formando un vocabulario especial que los demás, los que no viven en ese pueblo o en esa región, no entienden o entienden mal, pero eso es lo que lo hace más folclórico y en muchos casos, hasta más divertido.

Ahí tiene usted que, en mi querido norte mexicano, en el área que comprenden principalmente parte de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, hay una serie de palabras ingeniosas y que, aunque no tengan el respaldo académico, describen con mucha precisión lo que quieren decir.

Para usted, ¿qué es un caguías? Si usted es del norte de México, probablemente sepa que un caguías es un tipo muy irascible o miedoso. Y es que una emoción tan fuerte como la ira o el terror pueden provocar que el intestino se afloje, los esfínteres se abran y el sujeto por causa de esa intensa emoción, tenga una evacuación intestinal.

Entonces el "caguías" es el sujeto que con frecuencia sufre de esa liberación escatológica, recordando que lo escatológico es todo lo que se relaciona con los excrementos.

¡Ah, cómo serás contrecho! decía mi madre nacida en Allende, Nuevo León, un poblado cercano a Monterrey. La palabra contrecho es una forma corta de decir contrahecho y el diccionario incluye las dos, aclarando que ambas se refieren a un sujeto tullido o deforme. Pues para mi madre, "contrecho" es el que "para todo te da la contra", que siempre quiere que las cosas sean al revés de como tú las dices.

Otra expresión muy norteña, especialmente de esa región es "con toy todo". La expresión completa sería "con todo y todo" pero en mi rancho se abrevia de la manera descrita. Por ejemplo, de un tipo que se lanzó al río sin desvestirse, se dice que "se tiró con toy todo".

Así hay otras frases muy norteñas, o que se usan más frecuentemente en este lado del país. Por ejemplo: "me tiras a león" quiere decir que me ignoras, que no me haces caso… me tiraste a león. Y también de tirar, tenemos el "tirar carro", que es hacerle bullying a alguien, burlarse de esa persona pero de una forma amistosa, no en mal plan.

Acá en el norte no trabajamos, sino "jalamos". El verbo "jalar" lo usamos como sinónimo de trabajar y si tienes "un buen jale" es que tu trabajo está súper bien. Además, jalar es aceptar una invitación o hacer el plan que se propone: "¿Hacemos una fiesta?" Y respondes: "¡jalo!" para decir: "¡por supuesto! Acepto".

Y como ya fue un "friego" de "rebane", o sea que ya hicimos mucha broma por hoy, me despido de usted, por el momento.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Fernando González: ¿Cuál es la correcta conjugación del verbo venir en pasado indicativo de la segunda persona del singular? ¿Viniste o veniste?

LE RESPONDO: Lo correcto es "viniste". En plural de primera persona es "nosotros venimos" en presente y "vinimos" en pasado.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Procura expresarte siempre con palabras suaves y tiernas, porque el día menos pensado tendrás que comértelas.