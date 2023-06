lAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA

LA FILOSOFÍA DE LOS REFRANES

Los refranes, ya sabe usted, que son estas frases que definitivamente representan una manera filosófica y brillante de ver la vida, además de tener un buen humor y mucha sabiduría. Un buen refrán dicho en el tiempo justo cae muy bien y hasta te hace reflexionar, por un lado, el tema del que habla y por el otro, muchas veces aprendemos también sobre las palabras que se emplean en él, ya que a veces son poco conocidas.

Aquí tiene usted un ejemplo de lo que le digo: "Al que no le guste el fuste, que lo tire y monte a ráiz". Montar a ráiz -por supuesto que el acento en la 'a' no es ortográficamente correcto, pero es importante para que el refrán se conserve muy folclórico- es montar "a pelo", es decir, sin silla y el fuste -una palabra poco común- es el armazón de la silla, así que, lo que te quiero dar a entender con este refrán es que si no te gustan las condiciones que te pongo para lograr algo, búscate a alguien que te acepte lo que pides.

"Aunque sean del mismo barro, no es igual bacín que jarro". ¿Sabe usted qué es el bacín? Yo no conocía muy bien esta palabra; resulta que bacín es la también llamada bacinica que sirve para depositar desechos corporales y el jarro normalmente es para cocinar alimentos, un objetivo totalmente opuesto al del bacín. Lo que quiero decirte al usar este refrán es que respetes las categorías, que no trates de confudirme con palabras cambiadas, dándoles un significado que no tienen. Aunque se parezcan o tengan el mismo origen, no es igual esto que aquello.

"Resulta uno como el cuetero: si queda bien le chiflan y si queda mal también": No es fácil darle gusto a todo el mundo, definitivamente. Si haces las cosas bien o mal, siempre habrá alguien que te critique. El cuetero es el que dispone los juegos pirotécnicos en un evento. Si el trabajo le sale bien, le chiflan en señal de aprobación, y si el asunto sale mal, más le chiflan para burlarse de su fracaso.

"Goza de tu abril y mayo, que tu agosto llegará". Disfruta el momento que vives, aunque las circunstancias por ahora no te resulten muy favorables. Ya vendrán tiempos mejores. No hay que perder la fe.

"La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar". Así lo decía cantando Jorge Negrete. El refrán significa que yo estoy muy firme en mis convicciones: cuando alguien se hace digno de mi desprecio, ya no tendrá manera de volver a ganarlo. Y hablando de amores, es una cuestión de orgullo: lo que ya fue evaluado y rechazado, jamás volverá a ser aceptado.

"Donde quiera lavo y plancho y en cualquier mecate tiendo". No importa que tan complicada o difícil se presente una situación, yo como quiera encuentro una solución.

Es como aquel otro refrán que dice: "El que es buen gallo, dondequiera canta".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Jaime Villegas: ¿es correcto decir "anoticiarse"?

LE RESPONDO: El verbo anoticiar existe y está aceptado. Se usa como transitivo y significa comunicar o informar. Ejemplo: "Ayer me anoticiaron que hoy es mi último día en el trabajo".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El poder sólo corrompe a los corruptos, hace golfos a los golfos e inmorales a los que ya lo eran.