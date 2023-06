SE VALE USAR PALABRAS DE ALLÁ

Nuestro vocabulario cotidiano está lleno de extranjerismos y no hay que hacer sonar la alarma, porque ello es parte del proceso natural de evolución del idioma. Cierto que, si consideramos cada situación rigurosamente, en muchos casos deberíamos usar las palabras propias de nuestro idioma y no recurrir a los extranjerismos más que cuando sea estrictamente necesario, pero en la difusión del idioma es difícil cambiar el curso de los acontecimientos y en muchas ocasiones, la palabra extranjera define con inmejorable precisión lo que queremos decir. Si usas la nuestra, en algunos casos tal vez el problema sea que no te entiendan.

Ahora, cuando se habla de extranjerismos no tenemos que pensar sólo en los que vienen del inglés. Tenemos muchos que se han incorporado a nuestro español y vienen del latín, del francés, del alemán, del árabe y de muchos más.

Usted conoce, por ejemplo, a la palabra hábitat. Es una palabra esdrújula, se escribe con tilde en la primera 'a', se pronuncia hábitat, viene del latín y se refiere al lugar que ofrece las condiciones apropiadas para que en él viva determinado animal o vegetal.

Veamos otro caso: la palabra lager no aparece en el Diccionario de la Academia pero es un vocablo muy usado en la industria cervecera y la razón es simple: las cervezas tipo lager -se pronuncia láguer- son de fermentación larga y para ello son almacenadas, y eso es lo que en alemán se conoce como lagered (almacenada).

Hay muchas otras palabras extranjeras incorporadas a nuestro idioma como la morgue, vocablo francés que se refiere al depósito de cadáveres. Lo demodé también proviene del francés y es lo pasado de moda. Igualmente del francés hay quien le llama déshabillé (desvestido) o negligé (descuidado) a lo que en inglés llamaríamos baby doll y que en español tiene un nombre mucho menos provocativo que es "salto de cama", una batita ligera que utilizan generalmente las mujeres.

Por último le menciono una palabra de origen esquimal: kayak que es como le llaman ellos (los esquimales) a una canoa de pesca que va tripulada por un hombre, No pueden ir más tripulantes en primer lugar porque no cabrían. ¡Apenas cabe uno y siempre y cuando no sea muy gordo!

Hay muchos extranjerismos más en nuestro idioma; luego le muestro más.

ME PREGUNTA Lupita Sarahí: quiere saber qué significa "catastro".

LE RESPONDO: El catastro es un padrón estadístico de fincas rústicas y urbanas.

