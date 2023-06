TERMINAN POR ACEPTARLAS

Algunas palabras y expresiones que antes no estaban permitidas, al paso de los días, meses y años, han sido aceptadas por los académicos, por lo que usarlas ya no se considera que sea un error.

Estas "aceptaciones" no se hacen por capricho ni por antojo de los señores académicos, sino que cada caso es objeto de largos estudios y consultas que se prolongan hasta llegar a una sensata decisión… en la mayoría de los casos.

Hace tiempo -mucho tiempo- dije en este espacio que era un error usar la expresión "pasar desapercibido" como sinónimo de "pasar inadvertido" porque el verbo apercibir significa preparar o proveer y entonces "desapercibido" era igual a "desprovisto".

Sin embargo, ahora nos encontramos con que el verbo apercibir también significa observar, advertir o caer en la cuenta de algo, o sea que podemos usar "desapercibido" por "inadvertido" y nadie debe poner el grito en el cielo.

Mencioné también en alguna ocasión el uso equívoco del adverbio "bastante" como sinónimo de "mucho" y le daba el ejemplo de un señor que decimos que tiene bastante dinero, queriendo decir que es muy rico, que tiene mucho dinero pero señalé entonces que eso era un error porque bastante es "lo que basta", "lo suficiente" y que si a ese señor, unos cuantos pesos le bastaban para vivir, entonces tenía "bastante dinero", sin que eso quisiera decir que tenía mucho.

Pero la situación cambió y ahora resulta que "bastante" es efectivamente "lo que basta", pero también significa "no poco", que viene siendo prácticamente igual a "mucho" y por lo tanto la expresión del "bastante dinero" como sinónimo de "mucho dinero" es ya considerada correcta.

El famoso dicho "barajéamela más despacio" también fue condenado aquí hace tiempo, porque "mezclar los naipes unos con otros antes de repartirlos" es la acción de "barajar" y no "barajear". Entonces la forma correcta de usar la expresión era "barájamela más despacio" pero ahora veo que en el Diccionario de la Academia ya aparece también "barajear" como una forma de uso común en algunos países y que esa forma ya está aceptada, así que dejo constancia de ello para que usted lo diga de una manera o de la otra y que no le quede remordimiento alguno.

Así es nuestro idioma, cambia, evoluciona constantemente y eso es tal vez lo que lo hace fascinante.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Mayela Juárez: "¿Cómo es la forma correcta de escribirlo, haber o a ver? Por ejemplo: haber si me explico o a ver si me explico".

LE RESPONDO: En el caso que usted cita, lo correcto es "a ver si me explico". La expresión "a ver" es una forma corta de decir "vamos a ver". El verbo haber se usaría en otro caso. Por ejemplo: "en este lugar no debe haber problemas". El verbo haber es sinónimo de tener, poseer u ocurrir.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El egoísta piensa que los demás están de más.