Las palabras tienen la palabra

La carne es la parte muscular del cuerpo de los animales y “cárnico” se le llama a lo relacionado con la carne destinada al consumo. Esas son dos aplicaciones básicas del vocablo carne, pero hay muchas más que se usan principalmente en sentido figurado.

El pecado de la carne se le llama a la lujuria, a la actividad que se relaciona con el sexo, porque como dijo aquel: “Lo más sabroso de la vida o es pecado o engorda” y en el caso del pecado de la carne, podemos decir que muchas veces produce ambas consecuencias: es pecado y además engorda. Así le pasó a una prima mía: cometió el pecado carnal y ahora no le cierra el abrigo. En este sentido también se dice que “la carne es débil” con lo que se quiere decir que cuando tenemos la oportunidad de cometer ese pecado, es difícil resistir a la tentación.

Decimos que se nos pone “la carne de gallina” cuando nos dan un tremendo susto y se nos eriza la piel, que es cuando adquiere el aspecto de un pollo o una gallina cuando se le arrancan las plumas mientras que una persona redondita y rechoncha se dice que “está en buenas carnes”.

Cuando queremos enfatizar que somos personas con todas las limitaciones del ser humano, decimos: yo soy un hombre o una mujer de carne y hueso, y si nos hacemos una herida que sangra y no cicatriza, se dice que se ve “la carne viva”, aunque eso no quiere decir que la demás sea “carne muerta”.

Si tenemos una desagradable experiencia acerca de un hecho determinado, podremos decir que “la viví en carne propia”. Si estoy viendo una película o un programa de televisión y alguien se atraviesa y no me deja ver la pantalla, es costumbre aclararle que “la carne de burro no es transparente” y mi carnal es mi hermano, al que le llamo así porque es de mi misma carne, es decir, del mismo origen.

Una persona, digamos un muchacho que convive con “chicas tentadoras” pero no tiene opción para relacionarse con ellas, se dice que está “como perro de carnicería”, porque nada más se la pasa “viendo pasar la carne”.

Hay incluso algunos piropos groseros, como aquel que se lamenta: “¡Ay Dios, tanta carne y yo chimuelo!” Pero como esto ya se está poniendo muy peligroso, mejor me retiro por el día de hoy. ¡Bye!

ME PREGUNTA Ernesto Saldaña: ¿Qué es feble?

LE RESPONDO: El adjetivo feble se le aplica a una persona débil o flaca.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Saber lo que todo mundo conoce es como no saber nada. El saber comienza allí, donde todo el mundo comienza a ignorar.