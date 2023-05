ASPIREMOS A INSPIRAR

Los que se dedican de tiempo completo a actividades creativas entienden perfectamente lo indispensable que es la inspiración para poder trabajar… y a veces, por más que le busque uno, ésta nomás no llega. Por más que nos guste lo que hacemos, es un hecho que a veces no sabemos ni por dónde empezar.

Por el contrario, afortunadamente en la mayoría de los casos pasa lo opuesto: un tema me aparece en la cabeza y surge una ola de ideas que me empujan rápidamente a escribir sobre ello, explorando alternativas, puntos de vista, razones y demás para desarrollar eso que se me ocurrió. Es un proceso muy satisfactorio, como el que seguramente sentirá el músico al crear una nueva pieza musical en su mente, o un pintor cristalizando en imágenes ese sentir que tiene en el alma y esos conceptos que dan vueltas en su cabeza.

En todo proceso creativo, la inspiración es primordial… ¿y de dónde surge? ¿Qué es la inspiración? Bueno, pues no sabría decirle de dónde surge exactamente la inspiración, pero sí le puedo asegurar que entre más experiencias tenga una persona y, sobre todo, entre más lea, estimula más a la inspiración y, por lo tanto, a la creatividad. La inspiración es "hacer nacer ideas en la mente" según la Academia Española, pero también es -literalmente- indispensable para vivir, porque otro de sus significados es: "aspirar el aire exterior hacia los pulmones". Entonces, la inspiración creativa es introducir ideas en nuestra mente como el aire se introduce en los pulmones.

Ah, ¿entonces inspirar y aspirar son palabras relacionadas? ¡Por supuesto! Si tomamos el origen latino del verbo spirare, que significa "soplar", le damos vida a muchísimas palabras usuales de nuestro lenguaje. Ya decíamos la palabra "aspirar", que en el sentido de meter aire a los pulmones puede considerarse como un sinónimo de "inspirar", pero también tiene el significado de "desear o querer algo", como: "aspirar a un mejor puesto de trabajo", por ejemplo.

¿Y respirar? Pues también va por la misma onda del aire, pero con el prefijo re- le damos un sentido reiterativo, o sea que se repite una y otra vez la acción de aspirar y expeler el aire de los pulmones, y así respiramos, o sea que aspiramos y espiramos una y otra vez… eso es respirar.

Como le comenté, de la raíz latina spirare derivan muchas otras palabras de uso común como: espíritu, suspirar, transpirar, espirar, expirar, entre otras. Y como este espacio ha expirado por hoy, tengo que despedirme de usted, ¡hasta luego!

ME PREGUNTA Ulises Calderón: ¿Las palabras "expirar" y "espirar" significan lo mismo?

LE RESPONDO: No, aunque tienen el mismo origen latino. Actualmente, espirar significa exhalar, expeler el aire aspirado; mientras que expirar significa "acabar con la vida" o "terminar un período".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Me siento ofendido cuando me dicen que soy flojo, pero ¡qué flojera discutir con ellos!