Las Palabras tienen la palabra

EL PODER FEMENINO DE LA LECTURA

Lamentablemente y todavía hasta la fecha, a la mujer se le ha discriminado en muchas actividades, hecho que, aunque ha ido disminuyendo paulatinamente gracias a la valiente lucha que han sostenido muchas mujeres en los últimos tiempos, aún sigue siendo la nuestra una cultura machista enfocada a hacer que la mujer viva sólo para servir al hombre. Es una mentalidad con la que definitivamente perdemos todos, mujeres y hombres.

Es difícil creer y entender que en un tiempo las mujeres que buscaban el acceso a los libros eran mal vistas. Cuando la superiora de las madres Jerónimas observó que Sor Juana se pasaba el tiempo leyendo, le dijo: "No puedo admitir que te quedes leyendo hasta muy entrada la noche. Debes entender que los estudios en las mujeres son cosas que rechaza la Santa Inquisición porque en ellos no hay nada bueno". Y dicen que Sor Juana le contestó muy alterada: "¡Qué tonta es usted, madre, más que tonta!"

La Madre Superiora se fue corriendo a quejarse con el Arzobispo de México: "¿Qué cree que pasó, Monseñor? Que la Sor Juana, esa muchacha que se pasa día y noche leyendo como enajenada, me dijo que yo era una tonta y más que tonta". Pero el arzobispo, que era del club de fans de Sor Juana, replicó: "No se preocupe, Madre. Demuestre usted que no lo es, y le hacemos justicia. ¡Cómo de que no!"

La escritora inglesa Virginia Woolf, a la que siempre se le negó el derecho de ir a la Universidad por el pecado de ser mujer, se quejaba: "Las mujeres reales, no las de la literatura, no podían ser escritoras científicas o sobresalir de alguna manera porque a las mujeres se les encerraba con llave, les pegaban, les elegían el marido y las maltrataban. Apenas sabían leer y escribir y eran propiedad absoluta de su marido. La lectura de libros parece curiosamente operar nuestros sentidos en catarata. Después de leerlos vemos con más intensidad que el mundo parece haberse despejado del velo que lo cubría y haber cobrado una vida más intensa".

Lo anterior es parte de una compilación hecha por Diana Flores Carrillo de comentarios de mujeres que defendieron ardorosamente el derecho de las mujeres a leer lo que les diera la gana.

Otro comentario de una chica de doce años llamada Xaidé: "Mis libros son barriles sin fondo de aventuras, son mares infinitos de sabiduría, son cielos repletos de nubes de fantasía, son mis almas gemelas. Pueden abandonarme mis amigos, puede ignorarme mi familia, el mundo entero podría darme la espalda, pero los que siempre estarán ahí, los que siempre me han hecho reír, llorar o soñar por igual, los que por ningún motivo me dejarán sola, son mis libros".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Juan Treviño: ¿Cuál es correcta? ¿Llevar a cabo o llevar acabo?

LE RESPONDO: Lo correcto es "llevar a cabo" o "llevar al cabo". La expresión "llevar acabo" es incorrecta.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Antes que perder la libertad, es mejor quedarse ciego para no tener que sufrir el triste espectáculo que se nos iba a ofrecer al vernos en el espejo.