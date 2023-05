POR QUÉ LAS VACUNAS SE LLAMAN ASÍ

Si hablamos de las vacunas, debemos decir que estas representan una de las medidas que más ha beneficiado a la humanidad, porque nos ha permitido prevenir enfermedades que causan grandes epidemias, muertes y secuelas de todo tipo.

Desde su invención, las vacunas se han ido usando cada vez más frecuentemente, al grado de que algunas enfermedades han sido prácticamente erradicadas gracias a ellas. Luego, surgen otras nuevas enfermedades -o variantes de ellas- como es el caso del Coronavirus, y en recientes años volvimos a ver, como no se hacía hace muchos años, las grandes filas de personas recibiendo vacunas y no faltó quien, de repente, me pregunte: "Oye, ¿y por qué se le llama "vacuna" a las vacunas? ¿Qué papel juegan aquí las vacas; hay alguna relación entre estas palabras?"

Pues le diré que sí. La palabra "vacuna" viene del latín vaccinus, que es lo referente al ganado vacuno, y este viene de vacca que se refiere, pues, a eso: a una vaca con sus cuernos, sus rosadas ubres columpiándose y todo lo demás que tradicionalmente constituye a una vaca.

La historia empieza con el médico rural Edward Jenner, quien en 1796 observó que los granjeros que estaban en contacto constante con las vacas adquirían una enfermedad leve que se conocía como la "viruela de vaca", pero luego quedaban inmunes para la otra viruela, la humana, que sí era brava y que causaba la muerte de mucha gente al contraerla.

El doctor Jenner tomó entonces de la mano de una granjera una muestra de la viruela de las vacas y se la inoculó -o sea, la introdujo- en el brazo a un niño de ocho años. El pobre chamaco ni sabía que lo habían agarrado de "conejillo de indias" y se enfermó, presentando algunos síntomas de la viruela de vaca, pero pronto se alivió. Después, el atrevido experimentador le inoculó viruela humana y el muchachito se quedó como si nada, no se enfermó.

El doctor tenía la sospecha -que luego afortunadamente para el niño, resulto cierto- de que al contraer la enfermedad de las vacas, el cuerpo del enfermo se ponía a trabajar intensamente fabricando los famosos anticuerpos que dedican su vida y sus esfuerzos a combatir a los microorganismos que producen aquella enfermedad. Esta es la razón por la que se le llaman vacunas a las vacunas.

Así es como nacen y se desarrollan las palabras… y eso es lo que hace más interesante al lenguaje.

