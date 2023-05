Las palabras tienen la palabra

“Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido…” ¿Conoce usted este poema? Yo casi estoy seguro de que lo ha leído o escuchado.

Son las primeras palabras de La casada infiel, creación de un poeta, dramaturgo y prosista español conocido y reconocido como el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Federico García Lorca. García Lorca nació en Granada, España.

Vivió en una época de rica vida intelectual en su país, cuando sobresalieron nombres como el de Giner de los Ríos, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno y muchos otros, como Salvador de Madariaga y José Ortega y Gasset. Además, fue influido en su formación por personajes de la altura de Lope de Vega, Juan Ramón Jiménez y los dos Machado, Antonio y Manuel, entre otros.

Además de poeta, García Lorca fue un gran dramaturgo y prosista, considerado uno de los más representativos del teatro español del siglo XX. Su carácter se retrata un poco cuando en tiempos de la guerra civil española, en la época en la que se perseguía a los no católicos, alguien le preguntó sobre sus preferencias políticas y religiosas. Él dijo que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. En cuanto a su poesía, era metafórico.

Usaba con mucha frecuencia la metáfora, una forma retórica en la que se traslada el significado real de las cosas por uno figurado, en forma de una especie de comparación: “Fue en la noche de Santiago y casi por compromiso, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos”. Dicen sus biógrafos que, para García Lorca, la luna puede significar la muerte o quizá el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. El agua cuando corre es símbolo de vitalidad.

Cuando se encuentra estancada representa la muerte. La sangre para el granadino es vida, pero derramada es la muerte y simboliza también lo fecundo y lo sexual. El caballo con su jinete aparece muy frecuentemente en toda su obra, llevando siempre valores de muerte, aunque también representa la vida y el erotismo masculino.

Como dramaturgo, su obra maestra fue La casa de Bernarda Alba, que además fue la última, ya que ese mismo año de 1936, al estallar la guerra civil, fue detenido por las fuerzas franquistas y fusilado diez días más tarde bajo acusaciones poco claras. Se dice que se le condenó por su afinidad con el llamado Frente Popular y por ser abiertamente homosexual.

