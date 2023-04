NO LE DES MÁS VUELTAS

Vamos aclarando primero qué es un pleonasmo: es el uso en un enunciado de una o más palabras que no son necesarias para que la frase tenga un sentido completo. Un ejemplo clásico es "bájate para abajo" porque si bajarse es ir hacia abajo, no hay necesidad de decir para donde te bajes, con decir "bájate" es suficiente.

Hay una gran diversidad de ejemplos: Si decimos "cita previa" estamos cayendo en el pleonasmo, pues una cita tiene que ser hecha previamente porque hacerla después del encuentro sería absurdo e imposible. Algo parecido sucede en la televisión cuando nos avisan que "el programa ha sido previamente grabado", pues ni modo que sea grabado después de que pasó.

En una obra de teatro o en una película ¿quién es el protagonista? Pues el personaje principal. Entonces mencionar al "protagonista principal" es obviamente un pleonasmo. También lo es "gritar alto" y si no me lo cree trate usted de gritar quedito y si lo logra me avisa. No se puede ¿verdad?

El "obsequio gratuito" o "regalo gratis" es otro caso similar porque si es obsequio tiene que ser regalado, así como los "polos opuestos", que si son polos tienen que ser opuestos y la "conclusión final" que ni modo que sea conclusión inicial. Sería como decir "tubo hueco" porque para existir el tubo tiene que estar hueco y si dice que está "hueco por dentro", hay que pensar que ni modo que esté hueco por fuera.

Si yo digo que me voy a "salir para afuera" se ríen de mí. Sin embargo, si digo que voy a "salir fuera de la ciudad" todo mundo se queda muy campante a pesar de que estoy cometiendo un pleonasmo del tamaño de una catedral. Ni modo que salga para dentro de la ciudad. Con frecuencia me dicen que con mis comentarios "siempre se aprende algo nuevo" y yo me quedo pensando que qué bueno que se aprende algo nuevo, porque si fuera viejo, ya para que lo aprendía.

También quiero advertirle que hay algunos falsos pleonasmos. Son expresiones que hay quien los califica de pleonasmos pero no es así. Por ejemplo, la expresión "volver a insistir" puede ser correcta, porque usted dice una cosa y luego insiste en ella, está bien. Pero puede ser que vuelva a insistir y en ese caso la expresión "volver a insistir" es correcta porque ya insistió una vez y ahora está volviendo a hacerlo.

Y la expresión "persona humana" ¿es un pleonasmo?, me preguntan con frecuencia. Sí que lo es porque la definición de persona es "individuo de la especie humana". La señalo porque algunos clérigos dicen que existe la persona humana y la persona divina, pero aclaro que en este caso, la palabra persona se está usando en sentido figurado.

Mas ahora, sin darle más vueltas, me retiro por el momento.

ME PREGUNTA SANTIAGO L.: ¿de dónde viene la palabra quesadilla?

LE RESPONDO: ¡La eterna discusión! La palabra quesadilla viene de queso y es una tortilla doblada con queso adentro. Alguien dice por ahí que la palabra quesadilla tiene otro origen y que por eso en algunas partes dicen por ejemplo "una quesadilla de flor de calabaza". Eso no es cierto.

