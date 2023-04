EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO

¿Qué me pongo hoy? ¿Me llevo el suéter al trabajo? Cargaré con el paraguas, porque dijo el señor meteorólogo que hay probabilidad de que llueva. Es ya una parte importante de nuestras vidas y me refiero al pronóstico del tiempo. Lo vemos en televisión, lo escuchamos en la radio, hasta el teléfono celular nos avisa, con gran exactitud, cómo estará el clima en las próximas horas y días.

Pues el concepto de "predecir" lo que sucederá con el clima en un lugar determinado tiene obviamente su origen y le compartiré un poco acerca de él, pero antes, como es una duda muy común, aclaremos si lo correcto es "pronóstico del tiempo" o "pronóstico del clima". De ambas formas lo escuchamos y lo escucharemos en muchos lados y no están mal, pero técnicamente sí existe una diferencia. El tiempo atmosférico es cómo está la atmósfera en un lugar particular durante un período corto: hay lluvia, hace frío, hay niebla, etc. El clima, en cambio, se refiere ya a un patrón atmosférico en un período más largo, por ejemplo: en la ciudad de Monterrey el clima es caluroso y seco… pero a veces el tiempo es lluvioso, aunque no es lo usual.

La meteorología estudia el tiempo y con la ciencia de la actualidad es capaz de predecir con gran exactitud el estado del tiempo en cierto momento y en un lugar. Muchos científicos se han dedicado a estudiar la atmósfera e incluso han inventado herramientas para medirla, pero el que se considera realmente el primero meteorólogo es Robert FitzRoy, un vicealmirante inglés que un día no sabía si llevarse el paraguas o no y dijo: "pues voy a tomar las herramientas que existen para medir la atmósfera y voy a hacer un pronóstico de cómo estará el tiempo en el futuro".

Ahora lo vemos como algo normal, pero en su momento, la reacción es que se burlaran de él. ¿Cómo va a ser posible saber eso del futuro? Y pues FitzRoy, con todo y las burlas que recibía, se puso a trabajar y demostró que el pronóstico del tiempo era posible y que era una estupenda forma de salvaguardar la integridad de los barcos cuando se pronosticaban tormentas. Claro que, a los dueños de los barcos pesqueros, no les gustó mucho la idea porque implicaba que los barcos se quedaran en el puerto… "¡Qué salgan a trabajar! Pues ni nublado está…" decían, aunque luego se venía el tormentón.

FitzRoy dispuso todo para que la meteorología avanzara a lo que es hoy, sin embargo, su vida tuvo un final trágico. La profunda depresión que tenía hizo que se suicidara cortándose la vena yugular con una navaja. En su honor, su nombre fue usado para nombrar al monte Fitz Roy, una gran y famosa montaña que está en la Patagonia, entre Argentina y Chile.

El legado de su trabajo es consultado por todos, a diario.

¿Me llevaré el paraguas hoy?

ME PREGUNTA Manuel Romero: ¿Por qué se dice en la televisión El Pronóstico del Tiempo? ¿No sería más correcto decir El Pronóstico del Clima?

LE RESPONDO: De esa duda surge el anterior comentario. Se puede decir de las dos maneras. En el Diccionario de la Academia de la Lengua uno de los significados de la palabra tiempo es "estado atmosférico". Lo explico más detenidamente en este artículo que puede usted leer.

