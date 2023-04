Las palabras tienen la palabra

LA NACIÓN ES LA QUE NACE

Alguna vez alguien dijo en tono burlón que la democracia en México es un cuento chino que se inventó en Grecia y creo que hasta cierto punto es verdad, si se entiende que el cuento chino es algo totalmente fuera de lo real.

Nosotros somos pueblos, usted y yo, por lo que podemos hacer algo en favor de la democracia si empezamos por saber y entender claramente las palabras relacionadas con nuestra forma de gobierno. Esa forma, ese sistema de ejercer la autoridad es esa mentada democracia que significa "gobierno del pueblo y para el pueblo".

En cambio, la nación implica "nacimiento"; un país que nace es una nación porque ya nació y así se queda. Decía un político romano que "el pueblo somos todos los romanos, menos el senado" y fíjese que la definición no está tan descabellada. Nosotros diríamos que somos el pueblo todos menos el gobierno aunque eso aparentemente contradiría el concepto democrático, porque lo que no dijimos en la definición de democracia es que el pueblo ejerce el poder a través de sus representantes… ¡y ahí es donde surge el problema cuando los representantes no representan y buscan más el beneficio propio que el del pueblo!

Entonces el pueblo es el populus, la gente común y la nación es el estado, la res pública en latín. ¿Cómo que la res? Se preguntará usted. Sí, porque la res en latín es una cosa, no precisamente una vaca, sino que es la cosa y la república es la res pública, las cosas que interesan al pueblo. La república es nuestra organización política.

Nuestro país es soberano y soberano es la característica del poder más alto, lo supremo. Hay que entender que el término comparativo "superior" que significa lo elevado, si se lleva a un superlativo, al "no hay más allá" viene siendo lo "supremo" que es lo soberano. Nuestro sistema de gobierno es soberano porque no hay nada ni nadie que ejerza poder sobre él.

Depositamos la autoridad máxima en un presidente que es "el que preside" "el que se sienta al frente". Eso es lo que significa presidente, el que se sienta al frente de todos los mexicanos para defender nuestros intereses, el encargado de cumplir con lo mandado y por eso es nuestro mandatario. Ese es el poder ejecutivo porque ejecuta las órdenes, según la voluntad del pueblo.

Existe también un poder legislativo que es el que propone las leyes y eso quiere decir legislativo, palabra que proviene de legis que en latín significa ley.

El otro poder es el judicial, el que juzga, cuando hay conflicto o sea cuando unos y otros dicen estar del lado del derecho y entonces se recurre ante el juez para que determine quien sí y quien no tiene el derecho.

Estamos todos unidos en una federación que es la acción de unirse o federarse, palabra que proviene del latín foedus que es un pacto o tratado. Se refiere al acuerdo que tenemos de unirnos los habitantes de este país para formar los Estados Unidos Mexicanos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Laura Muñoz: La palabra literal ¿cuál es su significado y cuando y cómo es la manera correcta de aplicarse?

LE RESPONDO: La palabra literal se usa para señalar algo que está transcrito al pie de la letra, en sentido exacto y no figurado. Por ejemplo, una traducción literal es la que sigue palabra por palabra el texto original

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Seamos realistas… busquemos lo imposible. ¿Cómo dijo? ¡Hasta mañana!