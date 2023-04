CONOZCAMOS ESTAS PALABRAS

¿Qué es la foniatría? Es la parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los órganos de la fonación. ¡Muy bien! Así dice el diccionario. ¡Clarísimo! Ahora nada más nos falta saber cuáles son los órganos de la fonación. Pues la fonación es la facultad que tenemos algunos seres vivos de emitir una serie de sonidos que son los que constituyen la voz.

Hay muchas palabras que con frecuencia nos meten en el campo de la duda. Por eso aquí me echo encima la tarea de aclarar su significado y en lo posible, dar algunas circunstancias que sirven para entender más plenamente su origen.

Ahí le va el ejemplo del verbo engastar: yo engasto, tú engastas, él engasta, etc. La palabra se parece mucho a "gastar" y eso puede provocar confusiones porque al escucharla, si no la conozco bien, pienso en "gastar" pero su significado es muy diferente: engastar viene del latín incastrare que quiere decir "encajar o embutir algo en otra cosa". El ejemplo más claro es "una esmeralda engastada en oro".

Tengo un compadre que dice que cuando fue a Argentina le presentaron a un tipo que era pinchadiscos. Mi compadre al enterarse le preguntó en tono de reproche: "¿Y por qué hace usted eso, eh? ¿Qué caso tiene? El otro se descontroló y replicó: ¿Qué por qué hago qué cosa? Pues andar por ahí pinchando discos. Pues ¿no dicen que es usted un pinchadiscos? Hasta que le enteraron a mi compadre que en algunos países sudamericanos se le llama pinchadiscos al encargado de seleccionar y poner discos en un antro o en una estación de radio. Es el mismo que en países de habla inglesa se llama Disc Jockey o en forma abreviada D. J.

Cuando oía que alguien mencionaba una lentilla, me imaginaba que se refería a una lente chiquilla y así es, pero la palabra lentilla se refiere específicamente a lo que en otros lugares se llama lente de contacto.

Yo motejo, tú motejas, él moteja, etc. y me pusieron un ejemplo que lo aclara perfectamente: estoy con un amigo y éste empieza a decir muchas frases hechas sin un sentido lógico: "es que por ejemplo yo diría que no me parece porque no hay derecho, etc." y yo le digo: "¿Qué te pasa, Cantinflas?" o sea que le pongo el apodo del cómico mexicano porque está hablando expresándose como él, diciendo muchas palabras sin un sentido lógico. Bueno, pues eso es motejar. El Diccionario lo define como "censurar las acciones de alguien con motes o apodos".

Todavía nos queda espacio para aclarar el significado de una palabra: lumen. ¿Qué significa lumen? Lumen es una unidad que sirve para medir la intensidad de flujos luminosos.

Listo, ahora sí, ¡vámonos!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Lupe Rodríguez: ¿Podría aclararme de dónde viene la expresión "salió con su domingo siete"?

LE RESPONDO: Es un cuento en donde unas brujitas cantaban "lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis…" hasta que un intruso las interrumpió diciendo "… y domingo siete". Desde entonces cuando alguien sale con algo "fuera de lugar" se dice así, que salió "con su domingo siete".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Los tacones altos los inventó una mujer a la que siempre le daban los besos en la frente.