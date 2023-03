las palabras tienen la palabra

¡Ah, que las comadres!

Es muy divertido escuchar refranes porque hay algunos que son de verdad ingeniosos, pero más divertido aún me parece oír los cambios que le hace el "habla popular" a los refranes porque no sabe o porque no entiende bien lo que sentencia ese proverbio o simplemente por despiste, porque hay mucha gente que se le olvida la forma correcta del refrán y dice lo primero que se le ocurre, que tal vez suena parecido pero a veces se convierte en curiosas frases que nos hacen reír en serio.

Algo así como:

Árbol que crece torcido, jamás será vencido.

De tal palo, tal ladilla.

Donde una puerta se cierra, éntrale por la ventana.

No hay mal que también no venga.

Le invito a imaginar a dos comadres que viven en la misma vecindad y que se encuentran tempranito en la azotea del edificio multifamiliar con la intención de usar los lavaderos antes que se aglomeren sus vecinas. En su plática, dicen:

-¡Ándele comadre, buenos días! Usté que dijo: No pos al que madruga dos lo ayudan.

-Pos claro que sí, comadrita… Imagínese: yo siempre he dicho que el que a buen árbol se arrima…

-El que a buen árbol se arrima no alcanzó a llegar al baño, comadre.

-¡Exactamente! Y por algo mamacita decía: lo que se ha de remojar que se vaya remojando.

-¡Claro! Oiga, comadre… Usté ya supo ¿no? Porque como dicen por ahí, si lo sepo yo, que lo sepa el mundo. Además, pos es un grito a voces.

-¡Andele! Por Dios que sí, comadre y luego sale la pelada con eso de que yo no tengo vela que me entierren…

-Fíjese nomás… ¡Oiga, qué mujer tan descarada! Y como yo le dije… yo le dije a la vecina: a chillidos de marrano, oídos de chicharronero, porque pos como dice mi viejo… dice, dice: no le tengas miedo al chile, aunque lo veas colorado, ¿no cree usted?

-No, pos sí, es lo que yo decía.

-Yo se le dije a ella, así frente con frente. Se lo dije: comadre, pero pos a ti te lo digo m'hija, entiéndelo tú mi nuera y la verdá es que no hay pior sordo que el que no quiere arder.

-Es lo que yo digo comadre, pos pa' que se hacen, ¿verdá?

-Bueno, y ¿con qué cree que me salió, comadre?

-¿Con qué?

-Pos no me va saliendo la vieja loca con un refrán.

-¡No! ¿De veras? ¿Con un refrán?

-Tal como lo oye, comadrita: ¡con un refrán!

-¡Habrase visto! No si por algo dicen que más sabe el diablo por diablo que por viejo y cuando el río suena, mejor déjalo correr y es que matrimonio y mortaja a él se lo rajan.

-Tiene usté razón, comadre. Además, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto hasta que se queme.

¿Cómo la ve?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Carlos Villagómez: ¿Qué es lo correcto al referirse a una persona, decir género masculino o sexo masculino?

LE RESPONDO: Aplicado a personas o animales se puede decir de las dos maneras: género o sexo. Aplicado a cosas, no se debe decir "sexo" sino "género". Por ejemplo, una silla es del género femenino y un sillón es del género masculino.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No me preocupa el terrorismo… Estuve casado por diez años.