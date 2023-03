Las palabras tienen la palabra

Así es la vida. Nos suceden cosas buenas y malas, aunque a veces se cargan demasiado hacia un lado, hacia el malo y es entonces cuando dice uno: “¡ya no hallo ni para dónde hacerme!”

“¡Eres mala, Teresa!” le decían a una villana de una famosa telenovela que yo no vi, pero me contaron y lo veo mucho en redes sociales. Mala o malo es un adjetivo que se aplica a la persona que carece de bondad, que tiene sentimientos no favorables hacia sus semejantes, que es capaz de realizar acciones que perjudiquen a los demás, pero también se dice que está mala una persona que está enferma.

Tener mala leche es hacer las cosas con perversidad, con el propósito de perjudicar a alguien. El malo es el que hace las cosas “a la mala” que es diferente que andar “de malas”. A veces anda uno así o porque anda enojado o porque parece que se levantó con el pie izquierdo y entonces se tropieza con una silla, se mancha la camisa, se le cae un vaso y se rompe… puras cosas malas le pasan, una tras otra. “¡La trae volteada!” O sea, la buena suerte se le volteó y ahora es mala.

“¡Qué mala pata!” se dice como un lamento cuando se tiene esa mala suerte.

Cuando alguien habla de “el malo” así, con el puro adjetivo, es muy probable que se esté refiriendo al que se considera el ser más malo del universo… ¿quién es ese? ¡Pues el diablo! ¡El chamuco! ¡El demonio! ¡Lotería! Esto, por supuesto, según las creencias religiosas que tenga cada uno.

Se califica de mala hierba a las malas compañías de los muchachos porque los inducen a hacer maldades y el que está recluido en un hospital o cursa estudios en una escuela de dudosa fama, tal vez se queje de que le dan “malos tratos” y por eso hace lo que le ordenan “de mala gana”.

Ya sabemos que fumar es malo para la salud, pero para que se escuche más fino, decimos que es “nocivo”. Lo nocivo es “lo que daña, lo que perjudica” y eso obviamente es malo.

“El nuevo futbolista de este equipo es más malo que la carne de puerco…” se queja un aficionado sin darle oportunidad al nuevo jugador de adaptarse al modo de juego diferente… y que, por cierto, la carne de puerco no tiene nada de malo, se lo garantizo. Lo que pasa es que a veces le ponemos ciertos condimentos que nos caen de peso.

Lo malo ahora es que se me acaba este espacio y quedan por describir muchas formas para usar el adjetivo “malo”. ¿Conoce usted otras?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y [email protected]

Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Brenda Prieto: Mi hija lleva clase de música y me preguntóqué es una corchea. ¿Qué le digo?

LE RESPONDO: Pues dígale lo que es: Corchea es una figura que representa una nota musical. Viene delfrancés corcheé que significa “torcido”, porque así está el rabillo de la nota.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Laverdad es que cuando tehaces viejo, no te hacesmás sabio… te haces másprudente.