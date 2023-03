QUIERO QUE TENGAS SALUD

Tener salud es no estar enfermo, estar sano o dicho de otra manera, estar saludable. El diccionario de la Academia de la Lengua dice que la salud es "el estado en que el ser orgánico ejerce todas sus funciones", las cuales pueden deteriorarse por una enfermedad o por el paso del tiempo.

Cuando las personas se saludan en realidad lo que están haciendo es desearse salud porque la salud es lo más importante, según se dice popularmente, aunque hay que aceptar que aunque estés muy saludable pero andes muy bruja, es decir sin dinero, pues no puede decirse que te sientas muy bien.

Hay saludos de muy diversos tipos: "Hola," "¿Cómo estás?", "¿Cómo has estado?" y "¿Cómo te va?" son algunas de ellos, pero ya con familiaridad el saludo puede ser un simple: "¿Qué hay?" o "¿Qué ha habido?". En realidad, aunque no se diga expresamente, el saludo como quiera va enfocado a que has estado bien de salud y lo curioso es que, aunque haya estado uno muy enfermo, generalmente, aunque sea por inercia te preguntan: ¿Cómo has estado? y por lo regular contestas: "muy bien" aunque te sientas como si te estuviera llevando la huesuda.

El saludo como expresión de buenos deseos trasciende y se convierte en una demostración de buenos modales. "Saluda a tu abuelito, niño", dice la señora al chamaco rebelde que no le gusta mucho acercarse al abuelo. También existe el saludo a la bandera que en las ceremonias oficiales y en las escuelas se hace religiosamente cada semana. Es una buena costumbre porque eso nos lleva a reflexionar un poco acerca de los valores de nuestra patria.

Cuando se brinda con una copa de vino se dice también: "¡salud!" y se hacen chocar los recipientes. Dicen que esa costumbre nació porque al tomar el vino están halagando a tus sentidos; el tacto porque tomas la copa con la mano; el olfato porque percibes el aroma del vino que vas a tomar, el gusto y la vista por razones obvias. El único que faltaba es el oído, falta que se subsana al chocar las copas que producen un dulce y suave tintín porque generalmente son de cristal.

Cuando tomas muchas precauciones porque una situación te puede hacer correr riesgos innecesarios se dice que "te curas en salud" y un centro de salud pues es un hospital o sanatorio donde van los enfermos a que los curen aunque hay algunos borracho que le llaman "centro de salud" a la cantina o el bar donde se brinda a cada rato.

Los buenos días, tardes o noches son también saludos con los que se expresa el deseo de que la persona saludada tenga muchas noches o días o lo que sea, sin caer en enfermedades u otros males.

Y como ya tengo necesidad de terminar el comentario yo también le deseo lo mejor y me retiro levantando mi imaginaria copa y diciendo, muy a la mexicana: "salucita, compadre".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Sergio Vega: ¿Qué significa sui generis?

LE RESPONDO: Sui generis es una expresión latina que significa "único en su género". Por ejemplo: este cantante es sui generis, único en su género, muy diferente a todos los demás.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La franqueza tiene sus límites. Más allá de ellos, pasa a ser necedad.