Las Palabras tienen la palabra

Un lugar es el espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera, pero un lugar puede ser también un sitio o paraje, una ciudad, villa o aldea; o simplemente una población cualquiera. En realidad, un lugar puede ser muchas cosas.

Si recordamos al maestro Cervantes, ubicamos las andanzas de don Quijote y Sancho Panza "en un lugar de La Mancha" de cuyo nombre no quiso o no pudo acordarse, refiriéndose a La Mancha no como una mancha urbana según se dice ahora, sino a una extensa región ubicada en el centro de España.

"Hazme un lugarcito en tu corazón", le dice el galán enamorado a la chica que no quiere aceptar sus propuestas, y él insiste porque quiere que lo acepte a como dé lugar, o sea, derrumbando los obstáculos que se interponen en la relación, el más importante de los cuales ha de ser que a la muchacha no le gusta el muchacho que la verdad está feo y narizón… y ella prefiere esperar que de algún lugar lejano llegue un príncipe azul -o del color que sea- a pedir su mano y lo demás que viene con ella… con la mano.

Si el sujeto, ése o cualquier otro le dice a una dama una grosería, ella se quejará diciendo que no le dio lugar para que la ofendiera pues ella es una persona digna que siempre sabe darse su lugar, un lugar de persona decente que exige respeto y seriedad.

El tipo tendrá pues que aprender a portarse como gente decente en lugar de andar profiriendo vulgaridades, arriesgándose a que le vayan a romper la cara, porque un amigo se lo advirtió: "Ya vi que te metiste con esa muchacha pero yo en tu lugar no haría eso, en primer lugar porque ella tiene novio y en segundo porque el tipo es boxeador de peso completo así que te rompe todo lo rompible que hay en ti, con la mano en la cintura".

A algunas frases hechas como esa de "con la mano en la cintura" se les llama lugares comunes, una expresión trivial muy usada en casos similares.

Un artista que se consolida se dice que ya ocupa un buen lugar en la preferencia del público y a los soldados cuando están en posición de firmes, el capitán en un momento dado les dirá: "en su lugar, ¡descanso…ya!"

Otras expresiones o lugares comunes son: "ponte en mi lugar" o "sin lugar a dudas", expresiones que se explican por sí mismas, pero si usted hace un comentario desafortunado en el momento menos propicio quizá le digan que sus palabras están "fuera de lugar", y así es como se le dice también a lo que en el futbol es una posición adelantada.

Aunque parece que pocos le entienden como se produce esa falta, solamente los árbitros y a veces, ni ellos.

