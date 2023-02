EL MIEDO A CASARSE

La fobia es un sentimiento de aversión o miedo enfermizo hacia algo. Hay fobias ya muy conocidas como son la hidrofobia, que es el miedo al agua; la acrofobia, a las alturas y la claustrofobia, el miedo a los lugares encerrados.

Ahora me encuentro con la gamofobia. A primera vista alguien podría pensar que la gamofobia es el miedo a los gamos, que son como venados, pero no. Si nos ponemos a revisar los orígenes de la palabra, veremos que "gamos" es de una raíz griega que se refiere al matrimonio. Por eso es monógamo el que se casa con una persona y polígamo el que tiene varios cónyuges.

Es normal que al casarse exista algo de preocupación porque sabemos que no se trata nada más de convivir íntimamente con la pareja, sino que el matrimonio nos va a traer una serie de responsabilidades sociales y económicas que debemos afrontar.

Cuando te casas vas a tener que mantener una casa, luego vas a tener hijos y ya sabes que los bebés desde antes de nacer salen carísimos, pero además vas a tener que educarlos, llevarlos a la escuela e ir por ellos, cubrir los gastos que implica su educación y mantenerlos con salud, alimentarlos y vestirlos y muchas obligaciones más.

Y… ¡zas! Que llega la fobia.

Ahora muchos jóvenes tienen gamofobia porque no están dispuestos a renunciar a una buena cantidad de libertades que tienen por el hecho de no estar en una relación oficial. Así es ahora y "háganle como quieran". Si acaso, se consiguen una mascota, como un perro o un gato, que aunque también representan una responsabilidad, la verdad es que no se compara con aquella de tener hijos.

La gamofobia llega a ser un miedo obsesivo e irracional al matrimonio y presenta síntomas físicos: les aumenta la frecuencia cardíaca, presentan sudoración excesiva, tiemblan y tienen dificultad para respirar.

Pueden tener también malestares estomacales, se marean, se pueden desmayar, les duele terriblemente la cabeza y muchos problemas más. A estas personas, el contemplar la posibilidad de casarse les provoca un ataque de pánico que va mucho más allá de lo razonable.

Esa es la -cada vez más común- gamofobia.

ME PREGUNTA Miralda Cantú: "No me queda muy claro lo que significa la palabra 'frívolo', ¿qué es?"

LE RESPONDO: Frívolo significa ligero, insubstancial.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Séneca: "El ocio, si no va acompañado del estudio, es la muerte y sepultura en la vida del ser humano."