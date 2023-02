POR ESO HAY QUE FIJARSE BIEN

Hace años tuve una tía que se llamaba Crucita, que ya estaba un poco grande de edad la mujer, pero siempre que le platicabas algo que le parecía admirable o increíble, en lugar de decir: "¡Mire nada más!" o "¡no me diga!", decía siempre: "¡fíjese!" que es una forma corta de decir: "¡Fíjese nada más hasta dónde hemos llegado!" o algo por el estilo.

Mi tía lo decía con tanto énfasis que me encantaba oírla expresarse así y por eso procuraba platicarle cosas que la sorprendieran o la escandalizaran para que me contestara asombrada con esa expresión tan suya: "¡fíjese!"

Eso me hace pensar que el verbo fijar o fijarse tiene una gran diversidad de aplicaciones, entre ellas, poner especial atención en lo que dice y cómo lo dice, que tiene que ver con el buen uso de las palabras.

En principio fijar es hincar, clavar o asegurar un cuerpo en otro, por ejemplo, colgar un cuadro en un clavo que se ha fijado en la pared, donde también se pueden fijar anuncios y carteles con algún pegamento.

Otra posibilidad es que fijemos la hora de una cita, o bien, impregnar un cuerpo con una preparación química para impedir su descomposición, como se hace en taxidermia cuando se diseca un animal o cuando se embalsama un cadáver para que dure mucho tiempo sin que entre en estado de putrefacción.

Si se quiere imprimir una foto y no nada más dejarla en un ambiente digital, lo que se hace es plasmar la imagen en un papel especial al que luego se le aplica un fijador para que no se altere después.

También hay fijadores para el pelo y en perfumería se usan determinadas sustancias para que el aroma de un perfume se fije en tu cuerpo y te dure cierto tiempo sin desvanecerse.

Otras expresiones derivadas del verbo fijar son: "Tú eres muy fijado"; "No te preocupes, no hay fijón", o sea que voy a pasar por alto algunos detalles que no están a mi favor, así como "precio fijo", "sueldo fijo", "barra fija" y "fijar la fecha" para una boda -por ejemplo-, entre otras muchas expresiones.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA el profe Matías: ¿Por qué el himno nacional dice: "y retiemble en sus centros la tierra" si nuestro planeta como todo cuerpo sólo tiene un centro?

LE RESPONDO: Se usa el plural "centros" en sentido figurado, como se dice "a mis espaldas" aunque sólo tenga una.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del ser humano.