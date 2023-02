YA VIENE LO QUE VIENE

Uno de los mayores anhelos del hombre es saber lo que está por venir, lo que viene, lo que nos trae el futuro mediato o inmediato. De ese anhelo o gracias a ese intenso deseo, viven los adivinos que se supone que te dicen lo que va a venir mañana, pasado mañana o algún tiempo después del presente.

Originalmente el verbo venir se refiere a moverse de allá para acá: allá viene ya el camión; me iré la semana que viene; el año que viene me voy a graduar; son algunos de los casos en que se usa comúnmente el verbo venir, pero hay muchos otros.

Si a alguien le preguntan: ¿y tú de dónde vienes? puede ser que le estén pidiendo que diga en donde estaba hace un momento -vengo de mi casa-, o bien puede ser que quieran saber el lugar en que nació, aunque de eso hayan pasado muchos años. Si me preguntan eso a mí, diré con orgullo que vengo de Monterrey que es donde me cortaron el cordón dominical, perdón, quiero decir, el cordón umbilical.

Me saqué un buen dinero en la lotería -no es cierto, lo digo sólo como ejemplo- y esa lana me viene como anillo al dedo, porque el mes que viene cumplo 50 años de casado y quiero hacer una gran fiesta.

Cuando eres tan afortunado que encuentras un lugar para estacionar el auto cerca del sitio al que vas, no es raro que se acerque un muchacho lava carros con un pedazo de trapo sucio en la mano y te diga: "viene, viene" supuestamente dándote indicaciones para que te vengas en reversa sin causar daños, aunque en realidad lo que quiere el "viene viene" es justificar una propina que espera que le des muy generosamente.

"Te viene bien ese vestido gris" dice José Luis Perales cuando canta Y cómo es él, donde supuestamente acepta resignado que la hija se vaya con el individuo que ama y que según Perales "es un ladrón que le ha robado todo…" y de la misma manera dirá la novia que se está probando el atuendo nupcial, aclarando si los zapatos "le vienen" con ese vestido.

Otra bella canción que utiliza muchas veces el verbo venir es aquella del argentino Luis Aguilé que dice: "Ven a mi casa esta Navidad" y eso me recordó también a Adeste Fidelis que en latín quiere decir: "Venid fieles todos", y Las mañanitas en donde se canta: "venimos todos con gusto y placer a felicitarte" recordando algo que me preguntan con mucha frecuencia: que la forma "venimos" se usa para tiempo presente mientras que "vinimos" es tiempo pasado.

"No vengas con pretextos" se le dice a una persona que quiere escabullirse de una obligación, aduciendo argumentos que son a todas luces falsos, y si hay confianza, no los llamarán pretextos sino muletas: "No me vengas ahora con muletas".

Hay muchas otras formas y aplicaciones del verbo venir, pero yo ya vine y ya me voy porque ya tengo que irme.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Eduardo Garza: ¿Qué significa la palabra granalla?

LE RESPONDO: La granalla son pedazos pequeños de metal.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El poder no corrompe… el poder desenmascara.