PASE USTED A SENTARSE

Sentarse es poner… pues lo que ponemos en una silla o en algún otro tipo de asiento para descansar o para algún otro propósito similar. Precisamente a lo que ponemos sobre el asiento se le llama también las sentaderas o las asentaderas, pero un asiento no es lo mismo que un asentamiento, al menos no se entienden como sinónimos.

Cuando se hace café o té o alguna otra infusión, generalmente después de que se hace hervir, la sustancia sólida se va al fondo del recipiente y esos son los asientos. Por cierto, había unos adivinos que te decían cómo te iba a ir en el futuro simplemente "leyendo" los asientos del café que te acababas de tomar, cosa que aún mucha gente que consideraba que el adivino o adivina era pura charlatanería, de todas maneras se divertía oyendo aquella rápida e inentendible sucesión de palabras.

También se asienta algo cuando se anota en un acta para que quede constancia de ello. La palabra asentamiento tiene varias explicaciones, pero nosotros en México la usamos especialmente para referirnos a un grupo de familias que se fueron estableciendo dizque provisionalmente en un terreno ajeno, con el agravante de que después sacarlas de ahí será un problema de difícil solución.

Si llega usted a una oficina a preguntar por un ejecutivo, mientras espera que lo atiendan la recepcionista le dirá: "tome asiento, por favor", pero usted que acaba de "echarse" media docena de tacos probablemente no acepte la invitación porque "es que no me sentó bien lo que comí".

Mientras espera usted también observa a la chica que el vestido azul que trae puesto "le sienta" a la perfección porque destaca su figura de una manera refinada, es decir, sin caer en la vulgaridad.

Cuando hay algún problema entre un grupo que protesta y alguna autoridad, es muy probable que salga un funcionario y los aplaque diciendo que "los invito a que nos sentemos a aclarar las cosas y a buscar una solución conveniente para todos".

Una sede es también un asiento que se refiere principalmente a donde se ejerce una autoridad o se realicen ciertos eventos. De hecho, la Santa Sede se le llama al lugar donde ejerce su jurisdicción el Papa y también es sede el lugar donde se llevan a efecto algunos magnos eventos de carácter deportivo.

No hay que confundir la sede con 's' que es el asiento, con la palabra cede con 'c' que es acción del verbo ceder, como cuando una dama se sube al ómnibus y un caballero le cede el asiento, y si nadie se lo cede puede ser que la señora exclame en voz alta: "¡Ya veo que aquí no hay caballeros!" Y un pelado cínico le replique: "No, señora, caballeros sí hay, lo que no hay es asientos".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Blanca Frías: Entiendo que abadía es como una iglesia ¿Estoy en lo correcto?

LE RESPONDO: Originalmente la abadía es un monasterio donde viven monjes o monjas dedicados de lleno a la carrera religiosa.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La libertad no hace felices a las personas. Las hace personas.