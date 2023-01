HAY QUE DAR Y SEGUIR DANDO

Me puse a buscarle aplicaciones al verbo dar y ya me daban las doce porque salieron muchas. Y es cuando Dios da, da a manos llenas. Digo que me daban las doce porque esa expresión coloquialmente quiere decir que andaba muy apurado.

Por eso digo que no hay que darse por vencido aunque digas que el tema "no se te da", o sea que no eres bueno para eso y no te gustaría que a tus lectores les diera la sensación de que les quieres dar gato por liebre, o sea engañarlos.

Si le das duro al estudio quiere decir que estudias mucho y así podrás darle batería a cualquiera, aunque se las dé de muy conocedor, con lo cual quiero dar a entender que tendrás que darle muchas pasadas y repasadas a los libros, y aunque te dé mucho sueño, trabajarás hasta que te dé la luz del sol.

El verbo dar lo encontramos en muchas expresiones como: dar a luz, que es parir, traer al mundo a un bebé y también en dar cuerda que es lo que se hacía a un reloj cuando existían los relojes de cuerda que hoy en día ya están en vías de extinción. Ahora que también se dice que se "le da cuerda" a una persona cuando "se le sigue la corriente" o cuando se le hace pensar que es muy bueno para algo, más de lo que él pensaba.

La expresión "dar el gatazo" nosotros la aplicamos cuando algo da la apariencia de ser algo mejor que lo que realmente es. También dar es donar o entregar o bien conferir un puesto de trabajo: Fíjate que a Luis se la dieron de director y eso me da en qué pensar porque no quiero imaginarme lo que él dio a cambio y eso da mucho en qué pensar, da mucho de qué hablar. Espero que Dios me dé licencia o sea que me permita asistir a la graduación de mi hija.

Mi exnovia sale a dar la vuelta con su nueva pareja y pasa por mi casa para darme picones, o sea que es como si me estuviera diciendo "mira, para que veas de lo que te estás perdiendo" pero yo ni me doy por enterado. ¡Que haga lo que quiera! Volver con ella me daría vergüenza. Yo solito estoy a todo dar, pero así vivo y ya estuvo bien de palabras.

Ahora al trabajo… Vamos a darle.

ME PREGUNTA Miguel Luna: ¿Cómo se dice, consigo mismo o con sí mismo?

LE RESPONDO: Lo correcto es "consigo mismo".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si Satanás pudiera amar dejaría de ser malvado.