Las Palabras tienen la palabra

QUÉ BUENO ESTÁ

¿Bueno, quién habla? Así tenemos la costumbre de contestar el teléfono aquí en México. De repente a todos nos llega la duda: ¿por qué decimos "bueno" al contestar? Probablemente usted ya lo sepa, querido lector, pero algunos muy jóvenes todavía se quedan muy sorprendidos -con cara de what?- cuando les explico que la costumbre viene desde los comienzos de los servicios de comunicación en México.

Obviamente en ese entonces no era un servicio muy "bueno" que digamos; tenía muchas fallas y era una operadora la que manualmente hacía el marcado o la conexión de una línea a otra. Así que, al levantar la bocina, -una acción ya de por sí incomprensible para los jóvenes de hoy- se preguntaba "bueno", es decir, que si ese teléfono estaba bueno, que si servía y así era posible establecer una comunicación.

Pero bueno, le diré que hay otros usos para la palabra "bueno". En general, algo bueno es algo útil, pero también algo agradable o divertido. "Este libro está muy bueno" o "¡tienes que ver esa película porque está buenísima", en el entendido de que existe ese superlativo -buenísimo y buenísima- y que también puede decirse: "bonísimo", aunque prácticamente ya nadie usa esa forma. No falta el individuo insensato que le grite a la guapísima mujer: "¡estás buenísima!", pero dudo que le grite: "¡estás bonísima!" con la misma refinada enjundia.

Lo que está "más bueno" es lo que está "mejor ", que está "óptimo"; la Academia Española lo define como: "bueno en grado sumo", o sea que más arriba ya no hay, es lo mejor de lo mejor. Y ya que andamos en grados, es correcto decir "más bueno" para hacer comparaciones, pero no vaya a decir "más buenísimo" o "muy buenísimo" porque ese sí es un error de "sumo grado".

"Pues sí te voy a prestar el dinero que me pediste, porque hoy me agarraste de buenas…" o sea que ando alegre, contento, de buen humor, tanto que accedo a prestarte el dinero aunque sepa que luego no me lo vas a pagar. Ahora que, también podría molestarme, porque llegas "de buenas a primeras" a pedirme "lana", o sea que al primer encuentro ya quieres que te suelte el billete y yo ni siquiera me lo esperaba.

Cuando estamos en crisis, nos dan indicaciones que debemos seguir por las buenas, es decir, voluntariamente… ya después quién sabe, porque luego se dice que todavía "falta lo bueno", que en esos casos en realidad significa que falta lo malo. Si no hacemos caso, entonces podrían decirnos: "¡basta, ya estuvo bueno!"

Y bueno, por ahora hemos llegado al fin de nuestro espacio. Por favor, sea bueno con los demás y cuídese mucho.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Laura Elizondo: ¿Existe la palabra "buenmozo", así junto?

LE RESPONDO: Sí. Un mozo es un joven, pero las palabras "buenmozo" y "buenamoza" existen para referirse a una persona guapa, que tiene buena presencia. Por supuesto que también puede escribirlo separado: buen mozo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Frase de Voltaire: "No ser bueno más que para sí, es no ser bueno para nada".