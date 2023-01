NO HAY QUE CORREGIR DE MÁS

"Ahora tengo qué hacerme un examen toráxico…" escuché decir a una señora en el hospital a donde había ido yo, afortunadamente de visita. Por supuesto que no le dije nada. Me parece muy fuera de lugar andar por el mundo diciéndole a la gente cómo debe de hablar, pero sí me hizo recordar que es muy común pensar con esa lógica: un examen de tórax, pues es un examen toráxico… pero no, la palabra correcta es torácico, con 'c' y no con 'x'.

La señora del examen toráxico incurrió en un error muy común: el de la ultracorrección. Ultra quiere decir "más allá" o sea que caemos en ese caso cuando queremos ser demasiado correctos y nos pasamos. Es como decir que "fue sin querer queriendo" y así decimos expontáneo o extricto en lugar de espontáneo o estricto, que es lo correcto.

El aeropuerto es un puerto aéreo, por lo tanto, lo lógico es que se dijera aereopuerto pero no. Por simplificación, los académicos eliminaron la segunda 'e' y así quedó en aeropuerto.

Casos similares son los del gasoducto y la radiactividad, que ya no deben decirse ni gaseoducto ni radioactividad. Se les elimina una vocal en aras de la simplificación al pronunciarlas.

La ultracorrección también puede manifestarse en la escritura, como nos sucede cuando ponemos escencia en lugar de esencia o nos referimos a un tipo fascineroso, cuando debemos de eliminar la 'sc' y dejarlo en facineroso que es un tipo que se dedica a delinquir.

Otras palabras con las que frecuentemente "nos pasamos de correctos" son preveer y querramos. Estas dos palabras no existen: las que existen son prever y proveer, queramos y querremos.

Con estas indicaciones podemos mejorar nuestra forma de usar el lenguaje… pero no sé si realmente queramos.

ME PREGUNTA Laura Espinosa: ¿Qué es exactamente la idiosincracia?

LE RESPONDO: La idiosincrasia es la manera peculiar de ser de cada quien. La raíz idio indica lo propio, lo particular.

