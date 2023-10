Las 'mean girls' se vuelven a reunir tras casi 20 años

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, las actrices que protagonizaron "Mean Girls" hace 19 años se han reunido para filmar un comercial conmemorativo, pues están a poco de cumplirse dos décadas desde que se estrenó la cinta de Mark Waters, que se convirtió en todo un éxito y, hoy, es clasificada como una película de culto, aunque no pasó inadvertida la ausencia de Rachel McAdams, quien dio vida a Regina George, aunque se desconoce el motivo por el que la actriz no se reencontró con "las chicas pesadas".

Fue el 25 de junio del 2004 cuando la película se estrenó en nuestro país, la que recaudó 43 millones de dólares en la taquilla mundial. A partir de ahí, la historia detrás de la vida de Cady Heron, la protagonista, se volvió un referente para las y los adolescentes no sólo de la época, pues con los años sigue vigente, al convertirse en una de las películas favoritas de la audiencia más joven; a tal grado que, cada 3 de octubre (una fecha clave dentro de la narrativa), un grupo de fanáticos celebra el día, vistiéndose de rosa como lo hacían las integrantes del grupo.

Precisamente este año, las actrices que dieron vida a Cady, Karen y Gretchen se unieron a la jornada de celebración de sus seguidores, por lo que se reunieron la semana pasada para filmar un comercial acerca de la película que las catapultó a la fama hace 19 años, sin embargo, aún es poco lo que sabemos acerca de qué producto o evento promocionarán en el spot, el cual fue filmado en una escuela secundaria ubicada en Los Ángeles.

Para participar en este reencuentro Lindsay Lohan tuvo que viajar desde Dubai, región en la que reside actualmente, a lado de su esposo Bader Shammas y su hijo recién nacido Luai, a Estados Unidos, mientras que Amanda y Lacey se le unieron mostrando gran emoción de volverse a ver, pues si bien desde esa época conservan una buena amistad, no se ven muy seguido.

Las actrices fueron captadas vistiendo atuendos de color rosa, una de las estrictas reglas que tenían que atacar sus personajes en la película, todas a excepción de LiLo, que portada una blusa negra holgada con pantalones amplios a juego.

Amanda usó un vestido rosado ajustado y fue fotografiada por paparazzi mientras sostenía un micrófono, por lo que da la impresión que volverá a ser uso de sus dotes como meteoróloga, pues recordemos que Karen creía que podía predecir el clima con sus senos, por lo que creemos que lo hará una vez más.

El reencuentro entre Lohan, Seyfried y Chabert no es el único evento que ha tenido lugar frente a los casi 20 años de la película, pues para Paramount tampoco pasó desapercibida la fecha, por lo que decidió publicar la cinta completa en Tik Tok en 23 fragmentos con duraciones variadas; hay algunos que van de los 60 segundos y otros que alcanzan los 10 minutos.

Además, este jueves 12 de octubre llegará a los cines la versión musical de "Mean Girls", que fue estrenada primero en teatro, pero debido al gran éxito que generó se rodó una película. En principio, las protagonistas originales fueron contempladas para tener una aparición especial, sin embargo, ninguna de ellas pudo llegar a un acuerdo debido a que les ofrecían salarios "irrespetuosos" luego de la carrera que han labrado a lo largo de los años, según reveló "Vanity Fair".