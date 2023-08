Lana del Rey sorprende a sus fans en calles de la CDMX

Este 15 y 16 de agosto Lana del Rey ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol para miles de sus fans, quienes tras varios años de espera verán a la artista cantar sus éxitos, además de sus lanzamientos más recientes como su álbum Lana Del Rey Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, lanzado este 2023.

Lo que muchos de sus seguidores mexicanos no esperaban era encontrarse a la cantante en las calles de la Ciudad de México.

En redes sociales ya circulan varias fotografías tomadas por los fans de la intérprete de Doin Time, algunas fueron capturadas en Coyoacán.

Otros fans tuvieron la suerte de encontrarse con la artista en la colonia Roma.