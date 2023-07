Lalo España asegura que no ha visto 'ni cinco minutos' la Casa de los Famosos México

Lalo España sorprendió al revelar que nunca ha visto La Casa de los Famosos México, ni siquiera "cinco minutos".

Durante su participación en el programa de radio EXA, el comediante Lalo España fue cuestionado sobre si él participaría en un reality como La Casa de los Famosos México.

Ante este cuestionamiento, Lalo destacó que nunca estaría en este tipo de realities debido a la enorme exposición que hay durante toda su participación.

"Me han ofrecido varias cosas así, y no me late la exposición de tu persona. Yo no había visto ni cinco minutos. Me da pena, a quien le importa", sostuvo.

Al finalizar, el actor de Vecinos se cuestionó qué clase de contenido consumía el público y aunque no quiso especificar, sí mencionó que preocupa lo que ve la gente en la actualidad.

"Sin hablar de un programa en particular, a mí lo que se me es preocupante es para donde la va sociedad, qué contenidos quiere, de repente suben basura. Yo respeto respeto la línea de lo que quiera hacer cada quien, pero no se me da", comentó.