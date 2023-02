Laguneros Emanuel Azz y Eloy Hernández presentan canción

El cantante lagunero Emanuel Azz se ha ido por el género urbano, sin embargo, ha probado otros ritmos, como recién lo ha hecho.

Emanuel ha dado a conocer una versión distinta de su tema Si tu fueras diferente, incluido en su reciente producción discográfica de nombre Infine.

De la mano del cantante de la Banda Toro Viejo, Eloy Hernández, Azz recién ofreció este sencillo en las plataformas.

El audio de igual manera ya se encuentra en Youtube, mientras que ambos alistan un video oficial.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Emanuel comentó que lleva una gran amistad con Eloy y de ahí surgió la colaboración.

“Eloy tiene una gran trayectoria artística. Junto a la Toro Viejo ha hecho una sólida trayectoria y un buen día se nos ocurrió hacer esta versión de Si tu fueras diferente”, comentó.

Para Azz, incursionar en la banda sinaloense, ha sido una experiencia gratificante.

“La música es universal. No pienso dejar de hacer reguetón o rap, pero esta carrera es de versatilidad, así que me gustó hacer este dueto con Eloy, y los que me conocen también saben que tengo un grupo versátil en el que tocamos también música pop”.

Por otro lado, el cantante lagunero dio a conocer que está preparando un nuevo material discográfico en el que incluirá una colaboración con Miguel Luna y otros intérpretes.

“Con Miguel se hizo una canción muy chida, ya estamos afinando los últimos detalles para que la gente la conozca.

“De igual manera, he estado laborando con otros exponentes de diversas partes de la República Mexicana y de la localidad”, comentó.

Durante el tiempo que lleva de carrera, Emanuel Azz dijo que ya ha recibido varias satisfacciones que lo han motivado a seguir persiguiendo su sueño.

“Gané junto a Freddy Miranda un concurso de composición para hacer el tema oficial del CIESLAG, compitiendo contra grandes maestros de música, además de haber ya cantado en los recintos más importantes de la región como el Teatro Nazas o la Plaza Mayor".

