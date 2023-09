Lagunero Simón León se une a El Komander para lanzar el tema Siempre positivos

El cantante lagunero, Simón León, anda muy “positivo” y todo gracias a la música. Recientemente, León presentó el tema Siempre positivos junto a “El Komander”; el video oficial ya se encuentra también en YouTube.

El oriundo de Torreón charló con El Siglo de Torreón de esta colaboración, de la cual es co-autor, y del impulso que están teniendo los talentos de la Comarca Lagunera, además del “boom” de los corridos bélicos y tumbados.

“Estoy muy contento por todo lo que ha ocurrido en mi carrera. Acabo de presentar esta colaboración con Alfredo Ríos ‘El Komander’ y la neta que no me la creo. Es una canción que compuse con Rubén Salazar (Compositor de temas como Indispensable, Carín León). La creamos justo en Torreón.

“Se trata de un himno a andar bien, a andar positivos, a tener una buena actitud ante el mundo. Este tipo de canciones; como la que saqué con Los Buitres, Con toda la actitud, gustan mucho por su mensaje y qué mejor que sacar esta nueva que con Alfredo, quien tiene una carrera consolidada y ha sido pionero de los corridos bélicos”, contó. Pero, ¿Cómo se conocieron Simón y Ríos?, el lagunero contó la anécdota en la entrevista.

“Me lo presentaron Los Buitres de Culiacán hace unos dos años. Habíamos estado cotorreando por WhatsApp. Un día, le mandé la rola (Siempre positivos), le encantó y me dijo que si la grabaríamos”. Simón compartió que el video oficial de la citada canción lo grabaron en Mazatlán, Sinaloa, uno de los sitios más visitados justamente por los laguneros. Lo dirigió Luis Corral.

“Hicimos una fiesta con chavas y en yates. Invité a un personaje de Monterrey, que se llama ‘Grillo’ Sada, él está muy fuerte en las redes y uno de sus sueños era aparecer un video, así que lo metimos”.

Previo a este sencillo, León dio a conocer el tema Operativo 2.0, que se ha sumado a su repertorio musical de manera exitosa.

“Este año en verdad que no he parado de trabajar. Ya tenemos medió millón de oyentes en Spotify. Acabo también de grabar un sencillo con Los Perdidos de Sinaloa. Estoy componiendo, estoy laborando con grandes autores. Hoy en día los artistas están haciendo de todo y no podía quedarme atrás. Les cuento que de igual manera compuse un tema que voy a sacar junto a Pablo Montero, tengo años de conocerlo y me da mucho gusto que por fin podamos trabajar juntos”.

Por otro lado, Simón mencionó que se encuentra agradecido con cada persona que ve sus videos o escucha sus rolas.

“Me comentó una persona que tiene una distribuidora musical que cada semana se estrenan cerca de siete mil canciones de regional mexicano, así que el hecho de que la gente pueda darse tiempo para oír una canción tuya, que la cante o te siga en redes, es algo muy fregón”.

Reconoció el cantante que hoy en día los corridos bélicos se han apoderado de las listas, sin embargo, él ha logrado mantenerse en la escena: “Mi carrera ha seguido creciendo con todo y lo que está pasando el medio, con toda la ola de chavos que están revolucionando la música como Natanel Cano o Gabito Ballesteros. Hace un año yo estaba con Peso Pluma en un programa de Guadalajara, todavía no despegaba y hoy en día me quedo impresionando con los números y la influencia que trae; me da gusto que les esté yendo muy bien porque somos mexicanos”.

En cuanto al talento de la Comarca Lagunera, Simón se mostró emocionado de qué tantos autores, cantantes y músicos, que son de estas tierras, andan con todo. “Nuestra Comarca Lagunera es un gran semillero de talentos. Hay bastante talento y no solo en la música, sino también, en distintos sectores”.

Algunos temas conocidos de Simón son:

Con toda la actitud Esto es así Consejo de compas En buen plan Andar soltero

Lagunero Simón León se une a El Komander para lanzar el tema Siempre positivos