Lagunero Gustavo Montes reporta que fue atacado con arma blanca en Gómez Palacio

A través de sus redes sociales, el artista lagunero Gustavo Montes Rodríguez, relató que el pasado domingo 17 de septiembre fue atacado con un arma blanca, mientras caminaba por la calle Independencia de Gómez Palacio.

El maestro observó a un hombre que perseguía a una mujer, quien al verlo se abalanzó contra Montes y lo apuñaló, ocasionándole daños en un pulmón. El artista fue internado en el Hospital del ISSTE de Gómez Palacio, donde ya fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro.

Según el relato, que es acompañado por una obra de autorretrato, Montes recibió auxilio por parte de ciudadanos. Primero, una señora intentó quitarle al atacante tomándolo por la cabeza, lo que le permitió al artista incorporarse y cruzar la acera. Para su fortuna, un conductor, a quien se refiere como “ángel de la guarda”, se detuvo y lo transportó al hospital.

La semana pasado, con motivo de un reportaje sobre la no reinstalación de la escultura de Gilberto Aceves Navarro, conocida como La Flor del Desierto, sobre el Sistema Vial 4 Caminos, Montes escribió vía mensaje de WhatsApp:

“Buena tarde, disculpe, estoy hospitalizado. Me atacaron en la calle con arma blanca, batallo para hablar. Le escribo este mensaje con ayuda. Sólo espero que (La Flor del Desierto) no termine en el fierro viejo como la escultura de Xavier Meléndez (El Centinela del Desierto). Un abrazo, yo me comunicaré después”.