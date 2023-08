Lagunero Alex Armas crea el 'Power Mariachi'

Alex Armas es un joven cantautor lagunero que promete bastante en la escena musical, en donde ya tiene un tiempo creando su presente y forjando su futuro.

A este chico, le gustan los retos, es por eso que se ha arriesgado a crear un género que ha llamado "Power Mariachi", cuyo primer sencillo es Mírame, y ya se encuentra disponible en las plataformas.

Armas visitó El Siglo de Torreón para hablar de dicho sencillo y de sus planes artísticos que son bastantes.

"Lo mío es 'Power Mariachi', estoy fusionando sonidos del regional mexicano con los sonidos del rock y es Mírame, el primer tema con estos ritmos. Lo presente el 28 de julio".

En entrevista, Alex informó que decidió arriesgarse con dicha mezcla, que espera sea del agrado de la audiencia.

"Ha sido complicado. Los seguidores del ranchero defienden a morir el género. En mi Instagram tengo algunas fotos con traje de charro, pero con ciertas modificaciones, como un saco de cuero o pantalón roto. Estoy haciendo algo diferente a lo que se venía haciendo".

Bastante emocionado, el cantante expresó que además de Mírame, ya tiene agendados otros temas que dará a conocer.

"Ya están cronometradas las canciones. Estira y afloja sale el 10 de septiembre y el 20 de octubre sale Tú mataste nuestro amor, también ambas son mariachi con rock", manifestó.

Hace dos años, Armas dejó Torreón para radicar en la Ciudad de México, con el fin de buscar oportunidades.

"Tuve la dicha y el honor de abrir en el Concierto Anáhuac con Causa, abrir conciertos de Mau y Ricky y de Lasso. Estoy dedicado a la creación de nueva música".

Reveló el lagunero, quien está estudiando Comunicación y Mercadotecnia, que perseguir su sueño musical no es tan sencillo, y más en estos tiempos de inmediatez, en los que todo pasa de moda rápidamente.

"Es una inversión fuerte, tanto de energía, como emocional, monetaria y de tiempo. La raza puede pensar que esto es sencillo, pero no lo es. Hay que ser persistentes.

"No creo que se tenga que buscar la viralidad y si llega, hay que saber montarse a la ola de viralidad. Si pega un TikTok o reel, hay que saber usar esa ola, pero no quererla utilizar como si fuera un último recurso", detalló.

Alex, quien se definió como una persona hiperactiva, habló de sus inicios en los escenarios.

"En 2020 empecé a sacar música en la balada pop. Un año después me fui por el pop rock, lo que siempre había tenido es que mi voz la eduqué como mariachi. En las reuniones familiares siempre cantaba las melodías mexicanas.

"Al seguir componiendo, retomé el amor hacia lo regional mexicano, con toques de rock, y creo que al hacerlo estoy plasmando lo que soy como persona dentro de mi música".

Por otro lado, Alex comentó que hasta ahora no se ha acercado a cantautores laguneros como Mario Domm, Bruno Danzza o Miguel Luna, sin embargo, sí le gustaría buscarlos.

"Me encantaría hablar con Mario, le tengo respeto. Varias rolas de Camila me inspiraron a hacer Mírame. Me estoy moviendo mucho en la escena lagunera emergente. Hay bastante talento en nuestra región".