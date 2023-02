Lagunero Ángel I. Hernández fragmenta la imaginación en su nuevo libro

El cuento fue el terreno narrativo de Ángel Iván Hernández Domínguez para cultivar las letras que dan vida a Fragmentos de imaginación (Cravioto Editores, 2023), su reciente libro que presentará mañana miércoles, a las 19:00 horas, en Casa de Cantera (calzada Colón y avenida Juárez), gracias a la organización del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

El autor estará acompañado del editor Germán Cravioto y el escritor Jaime Muñoz Vargas. Los cuentos del volumen se dividen en tres temas, los cuales representan a los pilares de la imaginación: la ciencia ficción, el terror y el misterio, además de los sucesos inexplicables. Cabe señalar que esta es la segunda edición de la obra.

“Desde muy niño, mi cerebro siempre ha sido muy activo: siempre imaginando cosas, personajes, situaciones, fantaseando. Yo no encontraba dónde habitar esas ideas. Y, al estar en la primaria, cuando me pusieron a escribir, me sentí muy cómodo al expresar en letras lo que yo imaginaba”.

Si bien, su primera incursión literaria fue una novela, la oferta de concursos de cuentos le hizo adentrarse en este género de menor extensión, pero igual exigencia. Se acostumbró al relieve del género.

“Para mí es una forma muy práctica de narrar, porque un cuento tiene que ser una idea fuerte y clara, más que una novela. La novela puede ir desarrollando una trama larga, envuelta en varios conflictos, pero el cuento, para mí, tiene qué ser una forma de conflicto fuerte y de un personaje que pueda brillar en pocas líneas”.

En el tramo de la ciencia ficción, comprendido de cinco cuentos, existen personajes que aprovechan viajes turísticos a través del tiempo. Las reglas de estos recorridos incluyen no tocar ni hablar, consumir alimentos ni alterar nada, pero algunos intrépidos intentarán romper las reglas y mostrar su rebeldía para corregir pendientes y acciones.

“Son unos rebeldes que quieren aprovechar este viaje y hacer sus planes. También vamos a encontrar un cuento de una invasión espacial sobre cómo el mundo se está expandiendo, sin tomar en cuenta las consecuencias que conlleva el la exploración del espacio sin ningún cuidado”.

Respecto al terror y el misterio, también integrado por cinco cuentos, resalta la influencia de un libro de oscuridad, donde se explica el mundo tenebroso, las entidades que lo habitan, los ritos y las historias que encuentran las entidades o los seres demoníacos.

Finalmente, en el sector de sucesos inexplicables, siete cuentos narran historias sobre sucesos que no rayan en el terror, sino en aquello que no tiene explicación. Son narraciones fantásticas y una leyenda propia del municipio de Matamoros, Coahuila, lugar de origen del autor.

“Esa es la esencia de mi libro. La imaginación es el eje rector de la humanidad, sin ella no somos nada”.

Perfil

Ángel Iván Hernández labora como profesor de educación básica. En el año 2014 participó con el cuento Misericordia, para el libro Déjame que te cuente, publicado por la Sección 38 del SNTE. En 2017 publicó un libro pedagógico sobre historia de México para niños de quinto grado llamado Los crononautas en la historia de México, mismo que se presentó en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2017. En el año 2019 publica el libro de cuentos titulado A la luz de una vela. Cuentos de enigmas y misterio y fue presentado en la FILC de ese mismo año.

En 2020, aportó cuatro cuentos para la conformación del libro Pandemia. Realidad y ficción; en ese mismo año la revista digital española El axioma publica su cuento titulado “El errante”. En 2021 escribe el cuento Cuando regrese, para la conformación del libro Lugares imaginarios publicado por la editorial chilena Pluma digital. En 2022, presentó en la FIL Coahuila su más reciente libro titulado Fragmentos de imaginación. Es ganador del segundo lugar en el concurso de cuento realizado por la escuela Creadores de Letras.