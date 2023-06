Ladrones se burlan de su víctima, pero son grabados por cámara del auto que robaron

Una cámara captó el momento en que unos presuntos ladrones van a bordo de un auto que robaron en Av. 1 de Mayo en Naucalpan, Estado de México.

Por medio de Twitter, el usuario @SoyNaucalpan compartió el video donde se aprecia a dos hombres dentro de un auto, mientras se burlan de lo ocurrido.

"Por pen… nos cruzamos y ¿qué pasó? Qué ya ching… a tu madre… ya se la está comiendo bien cag…", se escucha decir a los sujetos.

Hombres revelan otros atracos

Asimismo, los hombres hablan de otros atracos donde detallaron automóviles de otros modelos.

Aunado a ello, se ve a uno de ellos revisar la guantera para verificar el modelo del auto.

Por su parte, uno de ellos preguntó: "¿No le quitase el reloj?".

En tanto, el otro sujeto respondió: "No güey, no se lo quité, pues ayúdame a respirar, yo hago toda la chamba, no puedo quitar y arrebatar, sí soy bien rapiña, pero…".

Cabe mencionar que, de acuerdo con la cuenta de Twitter, el auto fue abandonado en la colonia Tacuba de la Ciudad de México.