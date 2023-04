ÁTICO

Muchos mexicanos sólo conocen la verdad que AMLO construye en la mañanera. Es mucho lo que se juega en 2024.

Tras la decisión de ocho ministros de la Corte de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, el gobierno hizo una maniobra de comunicación precisa. AMLO dedicó varias mañaneras a criticar a esos ministros por politiqueros, que según él, desean el regreso de una Policía Federal como la de García Luna, con lo que ponen en riesgo la seguridad de los mexicanos. La mayoría de los noticieros transmitieron tanto la voz de AMLO como la carta de los gobernadores de Morena secundándolo. No escuché algún planteamiento de la oposición. Domina la voz de AMLO, quien se da el lujo de repetir ser el Presidente más atacado de la historia de México desde Madero.

AMLO gobierna desde la mañanera. Ahí construye su cuento. No hay debates sobre los temas sustantivos -basta leer el artículo 21 de la Constitución para dejar claro que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil- sino meras repeticiones de tres o cuatro frases. Bien dice AMLO aludiendo a Goebbels, "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad".

Funciona. Muchos mexicanos sólo conocen su verdad. Según una reciente encuesta conjunta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el diario Reforma, solo el 27 por ciento de los entrevistados está enterado de que en Segalmex hubo un desvío de 11 mil millones de pesos, siendo este monto muy superior a la "Estafa Maestra". Para un ciudadano relativamente informado, parecería obvio que se trata de una tema de conocimiento generalizado. Muchos de los escándalos del sexenio no lo son. Si lo fueran, la opinión sobre el gobierno sería distinta.

AMLO es transparente en lo que busca. Un ejemplo, Delfina fue siempre su candidata para competir por la gubernatura del Estado de México. Colocándola en puestos visibles, AMLO la fue haciendo crecer en las encuestas y éstas terminaron por reflejar las preferencias del ciudadano Presidente.

AMLO también nos dijo de cara a la elección intermedia del 2021 que su objetivo era cambiar la Constitución en materia electoral. Si hubiera obtenido la mayoría constitucional, lo hubiera hecho.

En el 2024 estará en juego si seguimos siendo un país con división de poderes o no. Ya lo dijo AMLO como reacción a la reciente decisión de la Corte: su esperanza es que Morena tenga una mayoría constitucional, para ahora sí militarizar la seguridad pública. No lo dijo, pero está implícito: la independencia del Poder Judicial también sería eliminada, así como la de todos los órganos autónomos.

Aun si no ganan esa mayoría legislativa en la elección del 2024, se necesita un mínimo de 8 ministros para decretar la inconstitucionalidad de una ley. Basta con que uno se pase del lado de los oficialistas para que el gobierno pueda legislar, sin restricciones, con leyes inconstitucionales. Para evitarlo, se requiere de un Senado plural, por ser el que ratifica, de las ternas presentadas por el Presidente, a los futuros ministros. Dos terminan su mandato a finales del 2024.

El Senado fue diseñado por el PRI para sobrerrepresentar al partido con una presencia mayoritaria en más entidades. En el 2000, cuando Fox ganó la Presidencia, el PAN obtuvo 38.1 por ciento de la votación en el Senado y acabó con 51 senadurías, mientras que el PRI, con el 36.7 se quedó con 60. Hoy, Morena es mayoría en una mayoría de entidades.

Entre el gasto social, la operación de los Servidores de la Nación para dejar claro quién manda esos recursos, y la hegemónica voz de AMLO, que le ayuda a no pagar altos costos políticos por todo lo que ha incumplido, para el 2024, la ventaja con la que arrancará el oficialismo es amplia. Si la oposición no va unida, toda, y con buenos candidatos para todos los cargos, Morena se puede llevar no sólo la mayoría absoluta, sino la constitucional, sobre todo en el Senado. Si la elección no arroja un México plural, con contrapesos, la del 2030 será irrelevante.