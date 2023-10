La travesía de AMLO para llegar a Acapulco en aventón

El presidente Andrés Manuel López Obrador contó su travesía para poder llegar a Acapulco a supervisar los daños que dejó el huracán Otis, y tras quedarse atascado en la carretera rumbo al puerto.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador contó que le dieron "un aventón" quienes participaban en la Convención Internacional de Minería que se realizaba en Acapulco.

"Había una convención de mineros en Acapulco y los agarró el huracán. Entonces iban saliendo por la libre y pues ya no pudieron pasar porque estaba muy difícil. Nosotros nos atascamos, pero como yo vengo de un pueblo que no había camino (...)

"Entonces ayer nos atascamos y caminamos a pie. Me dio mucho gusto porque ya tenía tiempo que no caminaba, andaba con un problema del calcañal y la terapeuta me decía que ‘ya en cinco días, 10 días ya va a poder usted caminar un kilómetro’, porque duele bastante, ya los que han tenido esto saben a qué me refiero.

"Pues ayer caminé como tres, cuatro, cinco kilómetros, después de que nos atascamos, y el carcañal bien, aguantó sin problema", expresó entre risas.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador refirió que encontró una camioneta de una empresa minera, en la que le dieron el aventón: "Y ahí seguimos hasta que llegamos a Acapulco".

Aseguró que cuando lo llevaban al puerto en aventón, "lo primero que me dijo (el chofer) fue ‘hay algún fondo especial para casos como este’".

"Le digo: ‘sí, sí hay un fondo especial’. Le digo, ‘me estás preguntando por lo que escuchas, verdad, de llamado Fonden’ y ya le expliqué. Y le digo: ‘Qué bueno que platicamos porque no lo puedo hacer con todos para aclararles porque es tanto el bombardeo de los medios que muchos se confunden o desconfían’", contó.

AMLO queda varado

Tras varias horas de recorrido por carretera, en donde en algunos tramos quedó varado, el presidente llegó la noche del miércoles al puerto de Acapulco, en donde, junto con la gobernadora Evelyn Salgado, encabezó una reunión de evaluación de daños tras el paso del huracán "Otis".

López Obrador quedó varado a bordo de un Jeep de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debido a los deslaves que se registraron en la autopista México-Acapulco.

Fue en la comunidad llamada "kilómetro 39" donde debido al lodo que impedía el paso del vehículo militar el Mandatario federal tuvo que cruzar a pie.