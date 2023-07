La polémica que rodea a Ángela Aguilar y 'su nuevo novio'

Ángela Aguilar se volvió tema de conversación luego de que se revelara que la cantante estaba aparentemente en una relación con Josh Ball, un jugador de futbol americano que fue acusado de abuso y maltrato por parte de su ex pareja.

A través del programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se dio a conocer que la más joven de los Aguilar se encontraba saliendo con el jugador de los Dallas Cowboys, Josh Ball, quien fue acusado de violencia en contra de su ex pareja.

"En 2018 fue acusado por su ex novia, Sandra Sellers, por 11 incidentes de violencia en contra ella y otras personas a lo largo de su relación de 18 meses, la ex lo acusó de abofetearla, tirarla al suelo y de empujarla, incluso solicitó una orden de protección y alejamiento", señalaron en el programa.

Y a pesar de que Ángela Aguilar "ha sido demasiada discreta" con esta relación, el programa señaló que gente cercana a la cantante sigue al joven en redes sociales, además de que Josh le ha dado like en todas las fotografías que ella ha publicado.

Ante estas declaraciones, Javier Ceriani mencionó que al jugador se le ha visto aparentemente en las oficinas de la familia Aguilar en Houston.

"Aparentemente, este chico estaba en la oficina que Ángela Aguilar tiene en Houston, y es la misma oficina".

Cabe destacar que las acusaciones del joven se hicieron públicas el otoño pasado luego de que su expareja solicitara una orden judicial de protección contra la violencia en el noviazgo.

Como parte de la resolución se le prohibió el contacto con la acusadora, además de que ninguno de los involucrados podría comentar en los medios.