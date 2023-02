'La Seguridad de Coahuila es un trabajo de todos, aquí están los resultados de años de trabajo'

“Esta seguridad que se siente en Coahuila es obra de todos, de la federación, estado y municipios, y no es que sea un sueño guajiro o cortina de humo, aquí están los resultados que son de conjunto… por supuesto hay más que hacer todavía, nosotros quisiéramos reducir el índice delictivo a su nivel mínimo, y no por que lo diga yo, pero la diferencia abismal entre 766 homicidios en el año 2012 contra 30 del año 2022, eso no es obra de magia, es obra del trabajo conjunto de todos los que formamos parte del gabinete de seguridad” dijo el fiscal general del Estado Gerardo Márquez Guevara.

Fue tras un cuestionamiento tras las declaraciones emitidas por el precandidato a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja sobre la estrategia de seguridad que hay en el Estado, que el fiscal respondió que “La estrategia de Seguridad que tenemos aquí en Coahuila no es obra particular de alguien en específico, es un proyecto que se generó desde hace 12 años y se ha ido perfeccionando, y este proyecto de seguridad fue generado por los tres órdenes de gobierno a partir de la creación de algunas operaciones de apoyo de la federación y en particular el Ejército Mexicano así como de la entonces Policía Federal. En La Laguna hemos tenido ya los antecedentes de Laguna Segura, Sellamiento Nazas y en el 2014 con el Mando Especial de la Laguna que son figuras que concentran los tres órdenes de gobierno a partir de un coordinador operativo que es del Ejército Mexicano” detalló el doctor Márquez Guevara.

El fiscal agregó que las policías estatales, fiscalía, la entonces Policía Federal e incluso las policías de La Laguna del estado de Durango, fue la base con la que se empezó a trabajar y desde entonces se sumó a la generación de estrategias, buscando siempre las mejores “por que nadie se pone de acuerdo en algunas, pero finalmente hay que salir de la mano y generar estrategias que permitan afrontar los índices delictivos” comentó el funcionario.

Agregó que desde entonces los alcaldes de la región fortalecieron las acciones de seguridad y hasta la presente administración continúan trabajando igual, por que la Fiscalía es un ente autónomo que no tiene una dependencia al ejecutivo del estado ahora con esta generación nueva del sistema anticorrupción que entró en vigor en el año 2017, “La dependencia es la designación que hace el poder legislativo, pero la fiscalía se constituye en un órgano integrador del resto de las dependencias de seguridad por que tiene la opinión técnico jurídica para poder llevar las acciones en forma legal” explicó el fiscal.

Finalmente el fiscal dijo que la seguridad del Estado no es de un particular, pero si un proyecto de en conjunto de los tres ordenes de gobierno, “La seguridad fortalecida en la Laguna y Estado tiene que ver con la participación efectiva de la federación a través de la Guardia Nacional, tiene que ver con la participación efectiva de la Secretaría de Seguridad Pública con sus agrupamientos, tiene que ver con la participación de las policías de los 38 municipios y participación de la Fiscalía, además de la participación de la Fiscalía General de la República con nosotros” concluyo.