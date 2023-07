La razón por la que El Capi Pérez dejó de seguir a Wendy Guevara en redes; ¿hay rivalidad?

Wendy Guevara se sinceró con sus compañeros de La Casa de Los Famosos México y reveló el pequeño desencuentro que tuvo con El Capi Pérez: “me dejó de seguir de redes, quién sabe qué le habrán dicho”.

Durante una plática con Paul Stanley, Wendy Guevara confesó que el comediante de Tv Azteca la dejó de seguir de redes sociales. Y a pesar de que desconoce la verdadera razón, la influencer señaló que probablemente se debió después de que ella se negó a asistir a La Resolana, el programa conducido por El Capi.

"Y siento que eso fue porque no quise ir, y no fue por mamona, o porque me siento la gran chingona, pero yo no quería ir, porque decía: 'Ay, yo quiero estar en mi casa', eran los días que yo descansaba después de un show, y yo decía: 'yo quiero estar en mi casa' y así, y ya después vi que me dejó de seguir, no sé qué le habrían comentado".

A pesar de este "mal momento", Wendy destacó que El Capi Pérez era una persona muy amable, recordando la vez en que estuvo como invitada en un programa de streaming, donde también se encontraba el conductor.

"Es bien buena onda, yo me equivocaba muchas veces, y él me decía: 'No Wendy no te preocupes, así todos empezamos, no pasa nada (…) Una persona muy linda, ese cuate es banda", comentó.