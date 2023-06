La Pica Deportiva

Que gusto volverlos a saludar, amigos lectores, desde esta importante tribuna. Estamos a pocas horas de que inicie el nuevo torneo de la Liga MX, sensación que comienza a palparse entre el aficionado que se siente ansioso por regresar a los estadios. Las formas, los tiempos, se han ido cambiando y degenerando y me refiero a que todavía a unos pocos días de que comience a rodar la pelota, se manejan rumores de posibles cambios de jugadores entre los equipos, como el caso específico de Juan Brunetta de Santos Laguna, que parece que en Toluca estaban dispuestos a llevarse al argentino, a como diera lugar. En otros tiempos eso era impensable, y me refiero que un jugador pudiera irse a jugar a otro equipo de la misma Liga, a pocos días de iniciar el torneo.

Otro tema que ha causado polémica entre el aficionado santista es la nueva piel que vestirán los Guerreros para este próximo torneo, sólo que no me refiero al diseño poco agraciado que sacó la marca deportiva que viste a Santos Laguna, diseño, por cierto, considerado uno de los peores de local, en la historia del equipo lagunero, dicho esto en comentarios de las redes sociales. La polémica viene con la forma de dar a conocer la nueva piel, que fue utilizando la estatua del Cristo de las Noas. Sabemos que ésta es considerada un símbolo de nuestra ciudad, tomando una perspectiva turística o de identidad, sin embargo, no hay que olvidarse de que su principal característica es el tema religioso y lo que significa para la iglesia católica, la representación de Jesucristo.

Para los grupos religiosos y para el ciudadano devoto, no fue nada agradable ver la proyección de las playeras en la imagen del “Cristo”, considerando una falta de respeto de quién tuvo la idea y de quién la autorizó. Cómo dice el dicho, jamás le vamos a dar gusto a todos, pero me parece que no fue la manera correcta de haber dado a conocer los diseños.

Cambiando al tema del beisbol, me parece increíble lo sucedido en la anterior serie entre Algodoneros y Tecolotes. Es una realidad que los fronterizos han tomado como “hijos” a los Guindas, al solo permitir dos victorias en más de 15 juegos en las últimas dos campañas, pero también es increíble que como equipo y como mánager, permitas que eso suceda, esto parece impensable en un equipo profesional. Señalamos directamente a Ramón Orantes en el timón Algodonero, que en más de 15 juegos no hayas sabido o descifrado la forma de jugar de un equipo, en este caso la metodología de Félix Fermín, que se ha visto superior en todo. El público se fue muy decepcionado de esta demostración y que permitió bajar hasta la posición número tres del standing, cuando estabas peleando el liderato a medio juego de Tijuana. Por otro lado, difícil misión tendrán los directivos del Unión Laguna para decidir él o los extranjeros que tendrán que dejar su lugar a los refuerzos anunciados esta última semana. Se habla de que serían Yoanys Quiala y Henry Rodríguez los sacrificados, por lo menos. Nos vemos la próxima semana