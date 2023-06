La Pica Deportiva

Que gusto saludarlos una semana más, amables lectores, desde esta tribuna. En esta ocasión, estas líneas van dirigidas a la gran preparación que está llevando Santos Laguna a lo que será el inicio de la próxima temporada, programada para el dos de julio con la visita de los Gallos de Querétaro al Territorio Santos Modelo, una temporada que está ilusionando al aficionado. Me refiero a que es una gran preparación, porqué en esta ocasión el señor Pablo Repetto llegó a poner orden en una pretemporada, para poder trabajar con equipo casi completo desde la pretemporada.

Todo director técnico siempre va a querer tener su plantel completo con tiempo de anticipación, algo que no estaba sucediendo en Santos durante los últimos años. En esta ocasión los refuerzos llegaron con tiempo suficiente, me refiero a Duván Vergara y Pedro Aquino que son considerados verdaderos refuerzos. Porque luego también llegaron las “incorporaciones”, con todo respeto para Alejandro Gómez de Atlas y Santiago Ramírez de la Liga de Ascenso, que deben considerarse como eso, incorporaciones para cubrir los huecos en el plantel.

Con el regreso de Dória, cuando tenia pie y medio en Cruz Azul en compañía del “Mudo” Aguirre, el equipo no queda tan descobijado con la salida del brasileño, cuando era inminente el regreso del “Cali” Izquierdoz donde el equipo iba a ganar en liderazgo, pero no en efectividad, dada la edad del argentino. Con todos estos ingredientes, el aficionado que tan lastimado se ha sentido en las ultimas temporadas, parece volver a ilusionarse con un plantel bien armado y con refuerzos interesantes, manteniendo una base importante que ilusiona para un buen torneo, que tanto espera y anhela el fanático.

En esta ocasión parece que las coincidencias existen, los Guerreros cumplen 40 años de existencia, por lo que se antojaría festejar cuatro décadas con la séptima estrella en el escudo, ingrediente extra para la ilusión del aficionado. En la pretemporada se comenzó con el pie derecho, con victorias contundentes en suelo mazatleco sobre Xolos, Mazatlán y Dorados, otro factor que ilusiona más al aficionado, aunque digan que los resultados en juegos de preparación no son válidos.

La temporada no ha comenzado, pero todo parece caminar bien, raro porque es algo que no sucedía desde hace tiempo, dicen que se aprende de los errores y todo indica que la directiva aprendió de los errores al cambiar los procesos y los tiempos. A pesar de la lesión de Carlos Acevedo que lo dejará fuera casi toda la temporada, la alineación con Lajud en la puerta, “Dedos”, Dória, Félix y Campos en la defensiva. Doble contención con Cervantes y Aquino, con tres volantes Duván, Brunetta y Emerson, para, dejar en punta a Harold Preciado. Vaya que no se oye nada mal esta alineación. Pudiera ser la de la séptima, recuerden que aquí lo leyeron primero, nos vemos la próxima semana.