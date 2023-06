La Pica Deportiva

Amigos lectores, los vuelvo a saludar con mucho gusto desde esta importante tribuna, en esta ocasión para comentar par de temas que me parecen de suma importancia en el interés de los aficionados al futbol y al rey de los deportes en La Laguna. Comenzamos precisamente con el tema de Didi Gregorius y su regreso a la Gran Carpa. Para los que hemos seguido de cerca los juegos de los Algodoneros y el desempeño del holandés como short stop a la defensiva y los números a la ofensiva, nos dimos cuenta que estaba rompiendo la liga y esta misma le estaba quedando chica.

Con ese desempeño, el llamado de cualquiera de los equipos de la “Gran Carpa” era cuestión de tiempo para que llegara. A partir de este momento se puede pensar en una etapa nueva, el Unión Laguna sin Didi Gregorius para la segunda mitad de la campaña y el pensar si será igual de exitoso el equipo.

Es una realidad que la salida pegará mentalmente en el aficionado y esperemos que no en los jugadores. Ahora más que nunca deberán pensar en dejar fuera a gente como Henry Rodríguez cuando regrese de su lesión y lo que pudiera sanar la herida para los aficionados sobre todo, sería el regreso de Yangervis Solarte o un retorno de Jesús el “Jesse” Castillo, cosa que se ve casi imposible por el gran momento que vive con Tabasco, sin embargo, no hay que olvidar que sigue perteneciendo a la organización Guinda. Bueno, para cerrar el tema de Gregorius, fue demasiado bonito, mientras duró y le deseamos el mejor de los éxitos a su retorno a Grandes Ligas, agradecidos con lo que vino a ofrecer a La Laguna.

TSM 2.0

Hace un par de días estuvimos presentes en el evento realizado en la cancha del Estadio Corona para presentar la remodelación del Territorio Santos Modelo. En este evento estuvo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, con una muy precipitada presentación, que no nos dijo nada que no supiéramos ya de cómo estamos en comparación con otras ligas del mundo y hasta me pareció innecesaria la participación del mandamás de la Liga. Lo que pudimos observar es la excelente relación que lleva con Alejandro Irarragorri y ahora entendemos el por qué se dice que Orlegi tiene tanto peso en las decisiones de nuestra Liga.

Eran justamente necesarios ya los cambios que tendrá el Estadio Corona, como el cambio de alumbrado a uno de nueva generación de tecnología LED. Las pantallas del estadio, que eran vetustas con modalidad aun análoga de hace 14 años que fueron instaladas y un sistema de audio de alta tecnología. Nueva casa club para la femenil de Santos Laguna, por lo que se pretende una muy importante inversión, para los que piensan que se pretende vender al club, parece ilógico pensar que le vas a invertir tanto a algo de lo que te vas a deshacer. Nos vemos la próxima semana amigos y que tengas excelente fin.