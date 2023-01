'La Pelangocha' denuncia robo por 27 mil pesos en reconocido banco del Estado de México

Maribel Fernández, "La Pelangocha", está enojada e indignada luego de que acudió a un banco del Estado de México y fue víctima de robo y de la ineptitud del personal bancario para auxiliarla eficientemente, por lo que la actriz reportó el hecho en el que le robaron casi 30 mil pesos.

"La Pelangocha" acudió al Banamex ubicado en Plaza Vallarta, Estado de México, donde fue a dar de alta una tarjeta, después de pasar con una ejecutiva, quien la orientó para el cambio de su NIP, se dirigió al cajero para retirar dinero, un joven que se encontraba atrás de ella le dio el paso, ella tecleó el nuevo NIP y retiró el dinero.

Al dar la vuelta se percata que el joven se encontraba muy cerca de ella, le arrebata la tarjeta y sale corriendo ante los ojos de una ejecutiva del banco; se llevó su tarjeta y le dejó otra en su lugar.

Mientras la ejecutiva y ella tratan de cancelar la tarjeta, recibe tres cargos diferentes a su tarjeta, el primero de 7 mil y los dos siguientes de 10 mil cada uno.

"En menos de cinco minutos, mientras estaba haciendo la cancelación de la tarjeta y el reporte, me llegó el primer cargo de 7 mil y tantos pesos de OXXO y así sucesivamente llegaron dos de 10 mil, en menos de cinco minutos", relató.

¿En qué terminó todo?

Maribel Fernández cuestiona cómo es que los cargos se hicieron más rápido que lo que tardó el banco de suspenderle su tarjeta, y preguntó la seguridad que dicho banco le está dando a sus clientes.

"Yo pregunto, cómo es que sean más eficientes los ladrones para poder sacar el dinero que Banamex que está cuidando tu dinero, haciendo una cancelación; ¿qué seguridad tenemos los cuentahabientes de Banamex?", lanzó la pregunta.

El enojo de la actriz también se debe a que ante lo ocurrido, el banco le informó que no se hará responsable de los cargos que el hombre de que le robó su tarjeta hizo.

"Me acaban de resolver que ellos no se hacen cargo, porque metieron todas las compras, todo lo que hicieron los rateros con mi NIP; cómo no lo iban a tener si el muchacho estaba atrás de mí cómo estaba tecleando el NIP", expresó.

"La Pelangocha" lamentó que los teclados de esos cajeros, así como los de muchos, no estén protegidos, lo que es una ayuda para los delincuentes.

"En estos cajeros no está de ninguna manera custodiado el teclado como en otros cajeros que está protegido; acá está al aire libre, descubierto, fácilmente el muchacho lo pudo ver", lamentó.

Finalmente, aseguró que esta no es la primera vez que este hombre comete un delito, pues hace meses una señora también fue asaltada.

"Hay otra, perdón, este muchacho lo reconoció una viejita a la que había asaltado ahí mismo hace tres meses".